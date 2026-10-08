İŞKUR, adı ve logosuyla ücret istenen paylaşımlara itibar edilmemesini istedi - Son Dakika
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İŞKUR, adı ve logosuyla ücret istenen paylaşımlara itibar edilmemesini istedi

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İŞKUR, adı ve logosu kullanılarak evde iş, eğitim ve sertifika gibi başlıklarla ücret talep edilen paylaşımlar yapıldığını bildirdi. Kurum, hizmetlerin ücretsiz olduğunu belirterek ücretli paylaşımlara itibar edilmemesini, kişisel ve finansal bilgilerin paylaşılmamasını istedi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, İŞKUR tarafından sunulan tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu, vatandaşlardan herhangi bir hizmet karşılığında talepte bulunulmadığını belirtti.

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, son dönemde kurumun adı ve kurumsal kimliği kullanılarak vatandaşları yanıltmaya ve maddi mağduriyete uğratmaya yönelik çeşitli girişimlere ilişkin bildirimlerin ulaştığı ifade edildi.

Bazı kişi ve kuruluşların internet ve sosyal medya üzerinden evde paketleme, evde ek iş, eğitim, sertifika ve iş fırsatları gibi başlıklarla paylaşımlar yaptığı, söz konusu paylaşımlarda İŞKUR'un adı ve logosunun kullanıldığına işaret edildi.

İŞKUR tarafından sunulan tüm hizmetlerin ücretsiz olduğu vurgulanarak, "Kurumumuz tarafından vatandaşlardan herhangi bir hizmet karşılığında ücret talep edilmemektedir. Vatandaşlarımızın, İŞKUR adı veya logosu kullanılarak yapılan ve ücret talep edilen duyuru ve paylaşımlara itibar etmemeleri, kişisel ve finansal bilgilerini paylaşmamaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İŞKUR hizmetlerine ilişkin güncel ve doğru bilgilere İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri, "ALO 170" iletişim hattı veya "www.iskur.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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