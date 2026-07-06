İŞKUR'dan Staj Fırsatları Portalı - Son Dakika
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İŞKUR'dan Staj Fırsatları Portalı

06.07.2026 17:04
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İŞKUR, üniversite ve lise öğrencileri için staj imkanlarını tek çatı altında topladı.

İŞKUR, üniversite ve lise öğrencilerine yönelik staj fırsatlarını "İŞKUR Staj Portalı" aracılığıyla tek platformda topladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Tek Platform, Daha Fazla Fırsat" anlayışıyla hayata geçirilen düzenlemeyle, üniversite öğrencilerine yönelik Ulusal Staj Programı ile lise öğrencilerine hitap eden İŞKUR Staj Portalı aynı dijital çatı altında buluşturuldu.

Entegrasyonla gençlerin kamu kurumları ve özel sektördeki staj imkanlarına daha hızlı, kolay ve etkin şekilde ulaşması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve İŞKUR koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı, üniversite öğrencilerine Türkiye genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşlarında staj yapma imkanı sağlıyor.

Lise öğrencilerine yönelik portal ise öğrencilerin eğitim aldıkları alanlarla uyumlu işletmelerde deneyim kazanmalarına ve kariyerlerine hazırlanmalarına katkı sunuyor. Öğrenciler portal üzerinden yeteneklerini keşfetme, mesleki becerilerini geliştirme ve iş dünyasıyla erken tanışma fırsatı bulacak.

Dijital kamu hizmetleri anlayışıyla geliştirilen platformun, gençlerin nitelikli iş gücü olarak yetişmelerine ve staj deneyimlerinin kalıcı istihdama dönüşmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, İŞKUR, Yaşam, Son Dakika

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