İŞKUR, İşsizlerin Riskini Yapay Zeka ile Belirliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İŞKUR, İşsizlerin Riskini Yapay Zeka ile Belirliyor

İŞKUR, 27 değişkenle işsizlerin 6 ay üzeri işsizlik risklerini yapay zeka ile sınıflandırıyor.

14.03.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İŞKUR, Profil Temelli Danışmanlık Sistemi kapsamında 27 değişken üzerinden profilini çıkarttığı kayıtlı işsizlerin 6 aydan uzun süre işsiz kalma risklerini yapay zeka yardımıyla sınıflandırıyor.

Profil Temelli Danışmanlık Sistemi'ni hayata geçiren İŞKUR, kuruma kayıtlı iş arayanlar için yaş, cinsiyet, eğitim durumu, çalıştığı firma sayısı, kurs/programlardan yararlanma, sosyal yardım alma ve iş arama istekliliği gibi 27 değişken üzerinden modelleme çalışması yapıyor.

Hedef kişiye özgü danışmanlık hizmeti

Belirlenen değişkenler üzerinden Kurum hizmeti alanların ve aktif statüde iş arayanların 6 aydan uzun süre işsiz kalma riskleri yapay zeka modeli kullanılarak hesaplanıyor.

Oluşturulan risk profillemesiyle aktif durumdaki kayıtlı iş arayanların, 6 aydan uzun süre işsiz kalma riskleri "düşük", "orta" ve "yüksek" olmak üzere üç grupta sınıflandırılıyor.

Böylece işsizlerin bulundukları risk grubuna göre, bireysel eylem planı hazırlanarak kişiye özgü danışmanlık hizmetinin sunulması hedefleniyor.

Geleceğin mesleklerinde 1105 lira harçlık

Teknoloji ve dijitalleşme alanlarında istihdamı artırıcı programlara da ağırlık veren İŞKUR, dijital ve yeşil dönüşüm (ikiz dönüşüm) kapsamında aktif işgücü programlarına odaklanmayı sürdürüyor.

İşverenlerin iş gücü ihtiyaçlarının daha verimli karşılanması için işgücü piyasası analizlerini derinleştiren Kurum, geleceğin meslekleri olarak öngörülen siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi mesleklerde işbaşı eğitim programlarına devam ediyor.

Geleceğin mesleklerine yönelik işbaşı eğitim programlarını 18-29 yaş aralığındaki katılımcılar için 9 aya kadar uzatan İŞKUR, buradaki katılımcılara 2025 yılı için günlük 1105 lira cep harçlığı ödüyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Güncel, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Güncel İŞKUR, İşsizlerin Riskini Yapay Zeka ile Belirliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti
Tüketiciler geçen yıl en çok “ayakkabı“ için şikayetçi oldu Tüketiciler geçen yıl en çok "ayakkabı" için şikayetçi oldu
Bütün Avrupa Fenerbahçe’yi konuşuyor Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki
Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde Katıldığı yarışmada ikinci oldu Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu
Survivor’da büyük hata Fragman apar topar silindi Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
Ev sahibi ve kiracılar dikkat Hepsi didik didik aranıyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Hepsi didik didik aranıyor
Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
Gonca Vuslateri’den Tanyeli’ye: Hakkım helal olsun Gonca Vuslateri'den Tanyeli'ye: Hakkım helal olsun
Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak
PFDK’dan Mourinho’ya ceza yok, Günay Güvenç’e 1 maç men PFDK'dan Mourinho'ya ceza yok, Günay Güvenç'e 1 maç men
Kamuya binlerce personel alınacak Hem de çoğu kadrolu Kamuya binlerce personel alınacak! Hem de çoğu kadrolu
Gelinliği giyip ’’Koca aranıyor’’ yazılı döviz ile sokağa çıktı Gelinliği giyip ''Koca aranıyor'' yazılı döviz ile sokağa çıktı

11:58 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
10:45 Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
10:36 Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
18:19 Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
18:13 Hastanede tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
18:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
17:42 Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam’a gitti Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam'a gitti
17:35 Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
17:34 Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi
17:33 TİP lideri Erkan Baş’tan Halk TV’ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi TİP lideri Erkan Baş'tan Halk TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 12:07:27. #7.13#
SON DAKİKA: İŞKUR, İşsizlerin Riskini Yapay Zeka ile Belirliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.