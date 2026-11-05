İŞKUR'un Ulusal Staj Programı'na 14 Aralık 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İŞKUR'un Ulusal Staj Programı'na 14 Aralık 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İŞKUR koordinesinde yürütülen Ulusal Staj Programı'nda yeni dönem başvuruları başladı. Başvuru yılı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 14 Aralık 2026'ya kadar başvurabilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinesinde yürütülen Ulusal Staj Programı (USP) için yeni dönem başvuruları alınmaya başlandı.

İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlerin eğitim hayatından iş hayatına geçişini kolaylaştıran liyakat ve fırsat eşitliği esaslı program için başvurular başladı.

Kamuda veya özel sektörde staj yapmak isteyen üniversite öğrencileri, 14 Aralık 2026'ya kadar başvuru yapabilecek.

Başvuru yılı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerinin yanı sıra yurt dışında eğitim alan Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de programdan yararlanabilecek. Not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 veya diğer sistemlerdeki dengi olması gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, programın gençlere tamamen objektif kriterlerle liyakat esaslı değerlendirme süreci sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencinin hangi üniversitede okuduğuna bakılmaksızın; akademik başarıları, sosyal faaliyetleri ve yetkinlikleri üzerinden bir puanlama yapılıyor. Bu sayede gençlerimiz bakanlıklardan yerel yönetimlere, savunma sanayi firmalarından küresel şirketlere kadar binlerce kamu kurumu veya özel sektör firmasında staj yapma imkanına kavuşuyor."

Balcı, öğrencilerin başvuru takvimini kaçırmadan "ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr" adresi üzerinden profillerini eksiksiz doldurması gerektiğini belirterek, İl Müdürlüğü olarak her türlü rehberlik desteğini vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA
EğitimGüncelİŞKURSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi’nde kazandığı gecenin ardından Mourinho’nun ağzında Türk taraftarlar var Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var
Ülkeyi karıştıran maç Tam 53 kırmızı kart çıktı Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı
Ilhan Omar’dan 5. dönem zaferi Sevinçten çılgınca dans etti Ilhan Omar'dan 5. dönem zaferi! Sevinçten çılgınca dans etti
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı İki ilde deprem Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Almanya’dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi Hazırlıklar başladı Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı
Hayırlı olsun İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
09:58
Özgür Özel, CHP’ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu “Varıp da geri dönmeyeceğiz“
Özgür Özel, CHP'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! "Varıp da geri dönmeyeceğiz"
09:57
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
09:44
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
09:16
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
09:16
Altın iki haftanın zirvesinde Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 10:24:08. #.0.3#
SON DAKİKA: İŞKUR'un Ulusal Staj Programı'na 14 Aralık 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android