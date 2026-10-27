İslahiye'de aranan 2 kişi yakalandı, 33 yaşındaki şüpheli cezaevine teslim edildi

İslahiye'de aranan 2 kişi yakalandı, 33 yaşındaki şüpheli cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İslahiye'de kasten yaralamadan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 33 yaşındaki kişi ile basit yaralamadan 6 bin lira cezayla aranan 29 yaşındaki kişi yakalandı. Hapis cezası bulunan kişi cezaevine teslim edildi, diğerinin işlemleri sürüyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve para cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan R.D. (33) yakalandı.
R.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Ekipler, "basit yaralama" suçundan 6 bin lira para cezasıyla arandığı belirlenen M.O.Ş'yi (29) de yakaladı.
Şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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