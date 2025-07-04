İslahiye ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aşure günü etkinliği düzenlendi.
İslahiye Adliye Sarayı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, programın kaynaşma ve dayanışma ortamını güçlendireceğini ifade etti.
Etkinliğe, Adalet Komisyonu Başkanı Erman Tecir, adliyede görev yapan hakim ve savcılar ve görevliler katıldı.
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de Aşure Günü Etkinliği - Son Dakika
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