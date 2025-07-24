İslahiye\'de Çevre Bilinci Semineri

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik 'Çevre Bilinci ve İsrafı Önleme' semineri gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen seminerde çevre bilincinin önemi, doğal kaynakların korunması ve israfın önlenmesine dair sunumlar yapıldı.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Mustafa Demir, bu tür etkinliklerin öğrencilerin manevi eğitimin yanında toplumsal sorumluluk bilinci kazanmalarına da katkı sağladığını belirtti.

Etkinliğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin, personeller ve öğrenciler katıldı.