İslahiye'de Hacı Adaylarına Seminer

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 51 hacı adayı için hac semineri düzenlendi, önemli bilgiler verildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hac ibadetini yerine getirmeye hazırlanan 51 hacı adayına yönelik 2026 yılı hac semineri gerçekleştirildi.

Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde İslahiye İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen seminere, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinden hacı adayları katıldı.

İlçe Müftüsü Mustafa Demir, "Hac Yolculuğunda Önemli Hususlar ve Çevre Bilinci" konularına değinerek hac ibadetinin sadece bireysel değil, toplumsal sorumluluklar da içerdiğini vurguladı.

Nurdağı İlçe Müftüsü Muhammet Ayyıldız da hac yolculuğu öncesinde yapılması gereken hazırlıklar ile hac ve umrede birlikte yaşama bilinci üzerine katılımcılara bilgiler aktardı.

İslahiye İlçe Vaizi Ayşe Nihal Alçı ise kadın hacı adaylarına yönelik özel konular hakkında bilgilendirme yaptı.

Program, yapılan dua ile sona erdi.

Seminere Nurdağı'ndan 23, İslahiye'den 28 olmak üzere toplam 51 hacı adayı katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gaziantep, Güncel, Hac, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 14:04:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.