İslahiye'de Hacı Adaylarına Seminer

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hac ibadetini yerine getirmeye hazırlanan 51 hacı adayına yönelik 2026 yılı hac semineri gerçekleştirildi.

Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde İslahiye İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen seminere, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinden hacı adayları katıldı.

İlçe Müftüsü Mustafa Demir, "Hac Yolculuğunda Önemli Hususlar ve Çevre Bilinci" konularına değinerek hac ibadetinin sadece bireysel değil, toplumsal sorumluluklar da içerdiğini vurguladı.

Nurdağı İlçe Müftüsü Muhammet Ayyıldız da hac yolculuğu öncesinde yapılması gereken hazırlıklar ile hac ve umrede birlikte yaşama bilinci üzerine katılımcılara bilgiler aktardı.

İslahiye İlçe Vaizi Ayşe Nihal Alçı ise kadın hacı adaylarına yönelik özel konular hakkında bilgilendirme yaptı.

Program, yapılan dua ile sona erdi.

Seminere Nurdağı'ndan 23, İslahiye'den 28 olmak üzere toplam 51 hacı adayı katıldı.