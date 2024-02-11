İslahiye'de Tamirhanede Çıkan Yangında 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İslahiye'de Tamirhanede Çıkan Yangında 2 Kişi Yaralandı

İslahiye\'de Tamirhanede Çıkan Yangında 2 Kişi Yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bir tamirhanede yanlışlıkla sobaya dökülen benzin nedeniyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Çamlıca Mahallesi'nde Alihan Yılmaz'a (19) ait tamirhanede, dün öğle saatlerinde Seyfo K. (21) ve İbrahim Y. (23) yakmak istedikleri sobaya yanlışlıkla benzin dökünce yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerini sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yaralanan Seyfo K. ile İbrahim Y. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş yeri kullanılmaz hale gelirken, Alihan Yılmaz'ın dayısı Murtaza Özdemir, depremde ailesinin kaybeden yeğeninin zor durumda kaldığı belirterek, yetkililerden yardım istedi.

11.02.2024 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bir tamirhanede yanlışlıkla sobaya dökülen benzin nedeniyle çıkan yangında 2 kişi yaralandı, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Çamlıca Mahallesi'nde Alihan Yılmaz'a (19) ait tamirhanede, dün öğle saatlerinde Seyfo K. (21) ve İbrahim Y. (23) yakmak istedikleri sobaya yanlışlıkla benzin dökünce yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerini sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yaralanan Seyfo K. ile İbrahim Y. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş yeri kullanılmaz hale gelirken, Alihan Yılmaz'ın dayısı Murtaza Özdemir, depremde ailesinin kaybeden yeğeninin zor durumda kaldığı belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çamlıca, Alihan, İş Kazası, İtfaiye, Yaralanma, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslahiye'de Tamirhanede Çıkan Yangında 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 20:00:56. #1.13#
SON DAKİKA: İslahiye'de Tamirhanede Çıkan Yangında 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement