İslahiye\'de Tarım Arazileri Sular Altında

17.04.2026 16:45
Gaziantep İslahiye'de yoğun yağışlar nedeniyle 2 bin dekar tarım arazisi su altında kaldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tarım arazilerinin su altında kalması üzerine çalışma başlatıldı.

İlçedeki Türkbahçe mevkisindeki 4 bin dekar buğday, arpa ve bezelye ekili alanın yaklaşık 2 bin dekarı son aylarda yağan yoğun yağış nedeniyle 2019'tan bu yana ilk defa su altında kaldı.

Ekili tarım arazileri su altında kalan çiftçilerin yardım talep etmesiyle İslahiye Kaymakamlığı harekete geçti.

Kaymakam Mehmet Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileriyle yapılan çalışmalar neticesinde bölgede yeni drenaj kanallarını açarak suyu yer altına tahliye ettiklerini belirtti.

İslahiye'de bu yıl ocak, şubat ve mart aylarında metrekareye 976 kilogram yağış düştüğünü ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Bu çok ciddi bir rakam. İlk üç ayda rekoru kırdık ve bunun üstüne nisan ayı da yağışlı geçiyor. Süreç içerisinde ilçenin akarsu, baraj ve göletlerinde doluluk oranlarına haddinden fazla erişen yerler oldu. Bazı yerlerde ise sınıra yakın seviyeleri buldu. Tahtaköprü Barajı'nda yaz aylarında yüzde 6'ları bulan su yüksekliği bugün yüzde 80'leri zorluyor. Kısım kısım tahliyeler yapılmaya başlandı. Bazı tarım alanlarında taşkınlar meydana geldi. Fakat DSİ Bölge Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesi ve çiftçilerimizin yakın takipleriyle taşkınlar 24 saat içerisinde kanala indirilerek planlı tahliye mekanizması çalıştırıldı. Şu anda bulunduğumuz alanda da doğal bir gölet var. Mevsimsel yoğun yağışlar nedeniyle bu sene buradaki tarım alanları sular altında kaldı. Şu anda 2 bin dekarın biraz üzerinde tarım alanımız sular altında kaldı."

Bölgede ekili tarım arazisi bulunan çiftçiler, yapılan çalışmalarla arazilerinin su altından kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu
Lionel Messi, İspanya’dan kulüp satın aldı Lionel Messi, İspanya'dan kulüp satın aldı
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:56
ABD’yi karıştıran kareler: “Süper güç“ kendi askerlerini bile doyuramıyor
ABD'yi karıştıran kareler: "Süper güç" kendi askerlerini bile doyuramıyor
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
