İslahiye\'de Yeşil Fırsatlar Toplantısı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından İslahiye'de, "Yeşil Fırsatlar" başlıklı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İslahiye Ticaret Odası toplantı salonunda, "Yeşil Fırsatlar: Kadın ve Genç Odaklı Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Programı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, kadınların ve gençlerin yeşil dönüşüm sürecine aktif katılımını teşvik etmek amacıyla yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma, çevre dostu üretim modelleri ve kadın ile genç girişimcilere yönelik sunulan hibe destekleri hakkında sunum yapıldı.

Başvuru koşulları, uygunluk kriterleri, proje hazırlama süreci ve değerlendirme ölçütleri gibi konular katılımcılara anlatıldı.

İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, yeşil dönüşüm yolunda atılan bu adımların, bölgenin ekonomik ve çevresel geleceği açısından önemli fırsatlar sunduğuna inandıklarını belirtti.