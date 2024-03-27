İslahiye'deki depremzedeler için yapılan konutların yüzde 55'i kura ile belirlendi - Son Dakika
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İslahiye'deki depremzedeler için yapılan konutların yüzde 55'i kura ile belirlendi

İslahiye\'deki depremzedeler için yapılan konutların yüzde 55\'i kura ile belirlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki hak sahipleri için yapılan konutların yüzde 55'i kura ile belirlendi. İnşaatı tamamlanan ve çevresinde sosyal donatı alanları bulunan konutlardan 3 bin 80'inin kurası çekildi. İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, şu ana kadar 734 hak sahibinin evine yerleştiğini belirtti.

27.03.2024 11:21
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki hak sahipleri için kurası çekilen konutların oranı yüzde 55'e ulaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan TOKİ ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki afetzedeler için depremin hemen ardından konut yapımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ilçe genelinde 5 bin 580 hak sahibi olduğu tespit edildi. İnşaatı tamamlandıktan sonra kura aşamasına geçilen evler peyderpey hak sahiplerine teslim ediliyor.

Bu kapsamda site şeklinde yapılan, çevresinde çocuk oyun ve spor alanları, okul, cami, otopark, yeşil alanlar ve dükkanlar gibi sosyal donatı alanlarının da bulunduğu konutlardan 3 bin 80'inin kurası çekildi. Böylelikle İslahiye ilçesinde yeni konutuna kavuşmayı bekleyen hak sahiplerinden yüzde 55'inin evi kurayla belirlendi.

Konut sahiplerinden 734'ü eve yerleşti

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerden 2 hafta sonra kalıcı konutların temellerinin atıldığını söyledi.

Aynı süreçte hak sahiplerini belirlemek için çalışma içerisine girdiklerini aktaran Soylu, "2 ay önce buradaki daireleri vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu anda bu alanda vatandaşlarımız var. Birçok dairenin artık perdesi var ve bu bizim için mutluluktur." dedi.

İlçede çalışmaların devam ettiğini, ekiplerin durmadan çalıştığını ifade eden Soylu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"İslahiye merkezi ve kırsalında toplamda 5 bin 580 hak sahibimiz var, bunların 3 bin 80'ini 4-19 Şubat'ta teslim ettik. Kuradan evleri çıkan vatandaşlara da anahtar teslimini yapıyoruz. 734 vatandaşımız şu an evinde. Diğerleri istedikleri gibi aboneliklerini yaptırarak evlerine geçebilirler. Şu anda 11 konteyner kent ve kırsaldakilerle beraber 23 bin vatandaşımız konteynerde kalıyor. Bu çok ciddi bir organizasyon gerektiriyor."

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Gaziantep, Emlak, Güncel, Son Dakika

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