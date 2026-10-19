İslahiye Kaymakamı Oğuztürk, Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla talepleri değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İslahiye Kaymakamı Oğuztürk, Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla talepleri değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İslahiye Kaymakamı Oğuztürk, Muhtarlar Günü\'nde muhtarlarla talepleri değerlendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kaymakam Emre Oğuztürk, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde mahalle muhtarlarıyla buluştu. Buluşmada mahalle çalışmaları ve vatandaş talepleri değerlendirildi; Oğuztürk, muhtarların devlet ile vatandaş arasında bağ kurduğunu belirterek günlerini kutladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kaymakamı Emre Oğuztürk, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Oğuztürk, ilçede görev yapan muhtarlarla gerçekleştirilen buluşmada, mahallelerde yürütülen çalışmalar ve vatandaşların talep ve ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Oğuztürk, devlet ile vatandaş arasında önemli bir bağ kuran muhtarların, mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında önemli görev üstlendiği belirtti.

Kaymakam Oğuztürk, özveriyle görev yapan muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak başarı diledi.

Kaynak: AA
Muhtarlar GünüGaziantepGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Arda Turan’ın patronu paraya para demiyor Evi tam 554 milyon dolar Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
Mehmet Şef’in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
15:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri Yarın açıklanacak
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri! Yarın açıklanacak
15:18
İsmail Kartal’dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
14:14
İstanbul’daki konserde can vermişti Mesleği ortaya çıktı
İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 16:03:48. #7.13#
SON DAKİKA: İslahiye Kaymakamı Oğuztürk, Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla talepleri değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei