İslahiye Kaymakamı Oğuztürk, Muhtarlar Günü\'nde muhtarlarla talepleri değerlendirdi

İslahiye Kaymakamı Oğuztürk, Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla talepleri değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kaymakam Emre Oğuztürk, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde mahalle muhtarlarıyla buluştu. Buluşmada mahalle çalışmaları ve vatandaş talepleri değerlendirildi; Oğuztürk, muhtarların devlet ile vatandaş arasında bağ kurduğunu belirterek günlerini kutladı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kaymakamı Emre Oğuztürk, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Kaymakam Oğuztürk, ilçede görev yapan muhtarlarla gerçekleştirilen buluşmada, mahallelerde yürütülen çalışmalar ve vatandaşların talep ve ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Oğuztürk, devlet ile vatandaş arasında önemli bir bağ kuran muhtarların, mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında önemli görev üstlendiği belirtti.
Kaymakam Oğuztürk, özveriyle görev yapan muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak başarı diledi.
Kaynak: AA
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