İslahiye ve Nurdağı'nda 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
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İslahiye ve Nurdağı'nda 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi

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Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İslahiye Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunulmasıyla devam etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İslahiye Temsilcisi Süleyman Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, şehitlere rahmet dileyerek Gaziler Günü'nü kutladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Törene, Kaymakam Emre Oğuztürk, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Kurmay Albay Burak Dedeoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Belediye Başkanı Kemal Vural, gaziler, şehit aileleri, daire amirleri, öğrenciler, vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.

Nurdağı

Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaymakam Erciyas, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna şehit düşenleri rahmetle andığını ifade ederek hayatta olan gaziler ile ailelerine sağlık, huzur ve esenlik dilediğini belirtti.

Kaynak: AA
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