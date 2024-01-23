İslahiyet Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen\'e plaket takdim edildi

İslahiyet Ticarek Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, "Uygarlıkların Başkentinde Yaşanmış Hayatlar" kitabını hazırlayanlara plaket taktim edildi.

İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, İslahiye Belediyesi ve İslahiye Ticaret Odasının destekleriyle hazırlanan 50 yaşlı insan ve terör gazilerinin hikayelerini konu alan "Uygarlıkların Başkentinde Yaşanmış Hayatlar" adlı eseri hazırlayan Türkçe öğretmeni Hakan Yıldırım, Vedat Erikli ile Gazeteciler Zekeriye Şimşek ve Kadir Çelik'i makamında kabul ederek plaket taktim etti.

Türkmen, Kültür Bakanlığınca telifli eser olarak basılan kitabın oluşturulmasında katkı sunanlara teşekkür ederek, İslahiye'nin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımı ve bir sonraki nesle aktarılması konusunda önemli bir eser hazırlandığını belirtti.