İslam Ansiklopedisi'nin Hikayesi Sinemada

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İslam Ansiklopedisi'nin hikayesini konu alan "Hep Otuz Üç Yaşında" filmi, 13 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) bünyesinde yazılan 46 ciltlik İslam Ansiklopedisi'nin hikayesine odaklanan TRT ortak yapımı film, tüm Türkiye'de gösterime girecek.

Yönetmenliğini Murat Pay'ın üstlendiği kurmaca belgesel türündeki film, İslam medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ilişkin telif edilmiş ilk özgün ansiklopedi olarak bilinen esere odaklanıyor.

Yapımcılığını Halil Kardaş'ın gerçekleştirdiği filmin senaryosunu ise Selman Kılıçaslan kaleme aldı.

Ansiklopediye emek veren yönetici, ilim adamı ve uzmanlarla yapılan sözlü tarih çalışmasına dayanılarak senaryosu hazırlanan filmin çekimlerinin önemli bir kısmı da İSAM kampüsünde gerçekleştirildi.