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İslam Bilim Forumu Gaziantep'te

GİBTÜ, 21-22 Kasım'da 9 ülkeden İslam alimlerinin katılacağı forum düzenleyecek.

16.11.2024 12:19
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesince (GİBTÜ) düzenlenecek Stratejik Müzakereler Forumu, 9 ülkeden İslam alimlerini ağırlayacak.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 21-22 Kasım tarihlerinde "İslam dünyasında iletişim ve güven arayışı" temasıyla düzenlenecek forumda, ABD, Rusya, Katar, Malezya, Cezayir, Pakistan, Hindistan, İran ve Moritanya gibi ülkelerden İslam alimleri konuşmacı olarak yer alacak.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, AA muhabirine, ilkini düzenleyecekleri forumu bundan sonra her yıl farklı konularda sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

Forumda ülkelerinde etkin olan İslam alimlerinin yer alacağını ifade eden Demir, "Tam da İslam dünyasının, Ortadoğu coğrafyasının özellikle savaşlarla boğuştuğu, savaş risklerinin hiçbir zaman olmadığı kadar büyüdüğü bir ortamda, 'İslam Dünyasında İletişim ve Güven Arayışı' konusunun mutlaka masaya yatırılıp ciddi kararlar alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda en azından Türkiye olarak inisiyatif alıp bu konuyu misafirlerimizle masaya yatırmak istiyoruz. Gelecek misafirler sadece akademisyen olmanın ötesinde ülkelerinde çok etkili insanlar. Aynı zamanda burada konuşulacak mesajları kendi ülkelerine taşıyarak gündem haline getirecek potansiyelde insanlar." diye konuştu.

6 ana başlık işlenecek

Forumda "Müslüman toplumların dünü", "İslam dünyasında birlik fikri", "Müslüman toplumlarda iletişim ve güven engelleri", "Emperyalizmin İslam dünyasında yol açtığı problemler", "İslam dünyasında ortak gelecek iradesi ve geleceğin dili", "Birliktelik modelleri ve kurumsal tecrübeler" konularının işleneceğini aktaran Demir, "Tabi bu sempozyumda birçok şeyin çözüleceği gibi bir büyük iddiaya sahip değiliz elbette ancak bu konular yeterince işlenmiyor. Bu fitili ateşlemeyi planlıyoruz ve en azından bu konuların sadece Türkiye'de değil, İslam dünyasında gündeme gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Forumun çıktılarının bir çok dilde yayınlanarak uluslararası gündeme taşınacağını kaydeden Prof. Dr. Demir, adında İslam olan Türkiye'deki ilk ve tek üniversitenin GİBTÜ olduğunu ve birincil amaçlarından birisinin İslam alemi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Dış Politika, gaziantep, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslam Bilim Forumu Gaziantep'te - Son Dakika

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