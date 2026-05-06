İslam Dünyası İçin Sorumluluklar Konferansı

06.05.2026 21:41
ESAM, İHH Başkanı Yıldırım'ın insani yardımlar ve İslam dünyasındaki çatışmalar üzerine konuştuğu konferans düzenledi.

Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezince (ESAM) "Filistin'den Doğu Türkistan'a, Suriye'den Afganistan'a: İslam Dünyası ve Sorumluluklarımız" konferansı düzenlendi.

ESAM'da düzenlenen programda konuşmacı olan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'dan ilham alarak insani yardım çalışmalarına başladıklarını anlattı.

İHH'nin İslam dünyasındaki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Yıldırım, misyonlarının dünyadaki 8 milyar insana ulaşacak mekanizmaları harekete geçirmek olduğunu belirtti.

Dünya üzerinde en büyük mağduriyetin yaşandığı yerlerden birinin Doğu Türkistan olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Gazze'de katliam oluyor, bütün dünya televizyonlardan görüyor. Arakan'da katliam oluyor, oradakiler çıkıp ağlayabiliyor. Ağlayarak mesaj ulaştırmanın nimet olduğu bir zamandayız. Doğu Türkistan'da hiç ses çıkartamıyorsun. Birleşmiş Milletler insan hakları toplantısında ilk defa Çin'e toplama kamplarını kabul ettiren de İHH oldu." dedi.

İslam dünyasının bazı bölgelerinde süren çatışmaları sona erdirmek için insani diplomasiyi devreye aldıkları dile getiren Yıldırım, Suriye, Afganistan, Pakistan örneklerini anlattı.

"İslam dünyasının bir araya gelmesi lazım"

Şii-Sünni çatışmasını engelleyecek metotları uygulamak gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İslam dünyasının bütün renkleriyle masada oturmalı, sofrada da paylaşmalıyız. Eğer bunu yapmazsak Amerika, İsrail, emperyalist ülkeler geliyor, kan coğrafyamıza damlıyor. Şii-Sünni ve etnik tüm alanlarda herkesle oturabilecek bir kabiliyeti oturtmamız lazım. Bu tehlikeli ama doğru. Bunun için bedel de ödedik. Karşımızda emperyalist Siyonistler var. Bugün İsrail ile Türkiye savaşa girse sizce bombalar İslamcı, laik, Kemalist, milliyetçi, solcu, sağcı diye ayırt edecek mi? Etmez. O yüzden düşüncesi ne olursa olsun İslam dünyasının bir araya gelmesi lazım."

Programa Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ESAM Genel Başkanı Ertan Yülek, İHH Mütevelli Heyeti üyesi İzzet Şahin ve çok sayıda dinleyici katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 22:14:17. #7.13#
