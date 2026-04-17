"İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi" konulu genelge Resmi Gazete'de

17.04.2026 01:25
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Tahkim Merkezine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, İİT Tahkim Merkezinin 24 Ocak 2020 tarihli ve 2064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin Türkiye'de Kurulması Hakkında Anlaşma" ile İstanbul'da kurulduğu belirtildi.

Türkiye'de uluslararası anlaşma marifetiyle kurulan ilk tahkim merkezi olan İİT Tahkim Merkezinin, İİT üyesi olan veya olmayan tüm devletlerden gerçek ya da tüzel kişilerin taraf olduğu ticaret ve yatırım uyuşmazlıklarından kendisine yöneltilenlerin tahkim yoluyla veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesi konusunda hizmet verdiği anımsatılan genelgede, merkezin, hizmetlerini bağımsız, tarafsız ve alanında uzman kişiler tarafından gizlilik ilkeleri çerçevesinde yürüttüğü vurgulandı.

Genelgede, modern tahkim ve arabuluculuk normları gözetilerek oluşturulan İİT Tahkim Merkezi'nde tahkim ve arabuluculuk kuralları ile uluslararası standartlarda, etkin, hızlı ve ekonomik bir müzakere, arabuluculuk ve yargılama ortamı sunulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca İİT Tahkim Merkezi tahkim ve arabuluculuk süreçlerinde sekretarya desteği sağlamakta, arabulucu ve hakemlerin belirlenmesi amacıyla atama makamı olarak hizmet vermekte, tahkim uygulamaları hakkında eğitim ve rehberlik hizmeti sunmaktadır. İİT Tahkim Merkezi'nin tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm hizmetlerinden faydalanabilmek için tarafların, aralarında doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların İİT Tahkim Merkezi tahkim veya arabuluculuk kuralları uyarınca çözüleceği hususunda anlaşmaları ve sözleşmelerinde ya da şartnamelerinde bu hususu belirtmeleri yeterlidir. Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu ulusal ve uluslararası sözleşmelerin akdedilmesinde söz konusu tahkim yolunun değerlendirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Maraş’taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia Cumhurbaşkanlığından açıklama var Maraş'taki okul saldırısıyla ilgili infial yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Annesini darp eden şahıs tutuklandı Annesini darp eden şahıs tutuklandı
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa’daki okul saldırısında önemli gelişme 16 şüpheli gözaltına alındı Şanlıurfa'daki okul saldırısında önemli gelişme! 16 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 11 kişi feci şekilde can verdi Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 11 kişi feci şekilde can verdi

00:03
Emlak Katılım, Papara’yı satın aldı
Emlak Katılım, Papara'yı satın aldı
23:48
Kahramanmaraş’ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş
23:05
Biricik Suden’den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
22:19
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
22:08
Endonezya’dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
Endonezya'dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
21:31
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
