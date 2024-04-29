İslam Kalkınma Bankası Grubu, Tunus\'a 1,2 milyar dolar finansman sağlayacak

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İslam Kalkınma Bankası Grubu, petrol malzemelerinin tedarikinde kullanılmak üzere Tunus'a 1,2 milyar dolar değerinde finansman desteğinin sağlanacağı anlaşmayı imzaladı.

Tunus resmi haber ajansının (TAP) haberine göre Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanı Feryal el-Vargi el-Sebi ile Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu (ITFC) CEO'su Hani Salem Sonbol arasında Tunus'a 1,2 milyar dolar finansman sağlamayı ön gören anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

Finansman desteğinin 3 yıl boyunca petrol ve petrol ürünü dağıtımı yapan devlet şirketlerini finanse etmek için kullanılacağı belirtilen haberde, sağlanan finansman desteğinin geri ödemesine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.