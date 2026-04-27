Üye Girişi
Son Dakika Logo

İslam Memiş: Gram altın 5 haneli rakamlara çıkacak

27.04.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirten İslam Memiş, gram altının haber akışına göre 6.500-7.750 lira aralığında hareket edeceğini, yıl sonuna kadar 5 haneli rakamları görebileceğini söyledi.

Ortadoğu'daki savaş haberlerinin altın fiyatlarını etkilediğini belirten İslam Memiş, gram altının 6.500-7.750 lira aralığında hareket edeceğini söyledi. 2026'nın manipülasyon yılı olduğunu vurgulayan Memiş, İran-Amerika gerilimiyle her gün farklı haber akışları geldiğini ifade etti.

Borsa İstanbul'da BİST100 Endeksi'nin 14.409 puandan kapandığını belirten Memiş, 14.000 puan altına sarkmalar beklediğini, kalıcı anlaşma haberi gelirse 16.000-20.000 puan hedeflendiğini söyledi. Dolar kurunda kontrol ve baskılanma sürecinin devam ettiğini, yıl sonuna kadar 50 lira beklentisini koruduğunu ekledi.

Ons altında 4.650 doların güçlü destek olduğunu belirten Memiş, anlaşma çıkmazsa 4.400 dolar seviyesine dikkat edilmesi gerektiğini, kalıcı anlaşma sonrası hedefin 5.200 dolar olduğunu söyledi. Gram altında ise 6.500-6.650 lira destek, kalıcı anlaşma halinde 7.750 lira seviyeleri bekleniyor. Temmuz'da 8.000 lira, yıl sonuna kadar 5 haneli rakamlar hedefleniyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İslam Memiş, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 14:25:13. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.