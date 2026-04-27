İslam Memiş: Gram altın 5 haneli rakamlara çıkacak

Ortadoğu'daki savaş haberlerinin altın fiyatlarını etkilediğini belirten İslam Memiş, gram altının 6.500-7.750 lira aralığında hareket edeceğini söyledi. 2026'nın manipülasyon yılı olduğunu vurgulayan Memiş, İran-Amerika gerilimiyle her gün farklı haber akışları geldiğini ifade etti.

Borsa İstanbul'da BİST100 Endeksi'nin 14.409 puandan kapandığını belirten Memiş, 14.000 puan altına sarkmalar beklediğini, kalıcı anlaşma haberi gelirse 16.000-20.000 puan hedeflendiğini söyledi. Dolar kurunda kontrol ve baskılanma sürecinin devam ettiğini, yıl sonuna kadar 50 lira beklentisini koruduğunu ekledi.

Ons altında 4.650 doların güçlü destek olduğunu belirten Memiş, anlaşma çıkmazsa 4.400 dolar seviyesine dikkat edilmesi gerektiğini, kalıcı anlaşma sonrası hedefin 5.200 dolar olduğunu söyledi. Gram altında ise 6.500-6.650 lira destek, kalıcı anlaşma halinde 7.750 lira seviyeleri bekleniyor. Temmuz'da 8.000 lira, yıl sonuna kadar 5 haneli rakamlar hedefleniyor.