İslam Ülkelerinden İsrail'e Kınama

11.03.2026 23:12
Türkiye ve 7 ülke, Mescid-i Aksa'daki kısıtlamaları kınayarak uluslararası topluma çağrıda bulundu.

(ANKARA) - Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanları ortak bildiri yayımlayarak İsrail'in Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamalarını kınadı. Bildiride, Kudüs'teki kutsal mekanların statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları, bugün yayımladıkları ortak bildiriyle İsrail'in Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarını kınadı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Kudüs'ün Eski Şehrine ve ibadet yerlerine erişime getirilen güvenlik kısıtlamaları, Eski Şehirdeki diğer ibadet yerlerine yönelik ayrımcı ve keyfi erişim kısıtlamalarıyla birleştiğinde, uluslararası hukukun, uluslararası insancıl hukukun, tarihi ve hukuki statükonun ve ibadet yerlerine sınırsız erişim ilkesinin açık bir ihlalini oluşturmaktadır. Bakanlar, bu yasadışı ve haksız önlemi ve İsrail'in Mescid-i Aksa/Mezmur-ı Haram'da ve ibadet edenlere karşı sürdürdüğü provokatif eylemlerini kesinlikle reddettiklerini ve kınadıklarını teyit ettiler. İsrail'in işgal altındaki Kudüs veya İslam ve Hristiyan kutsal mekanları üzerinde hiçbir egemenliğinin olmadığını vurguladılar."

Bakanlar, 144 dönümlük bir alanı kapsayan Mescid-i Aksa'nın tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu ve Ürdün Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı'na bağlı Kudüs Vakıfları ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesi'nin, mübarek Mescid-i Aksa/Haram-ı Şerif'in işlerini yönetmek ve girişleri düzenlemek konusunda münhasır yetkiye sahip yasal kuruluş olduğunu yinelediler.

Bakanlar, işgalci güç olan İsrail'i, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılmasını derhal durdurmaya, Kudüs'ün Eski Şehrine giriş kısıtlamalarını kaldırmaya ve Müslüman ibadet edenlerin camiye erişimini engellemekten vazgeçmeye çağırdılar. Ayrıca uluslararası toplumu, İsrail'i Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarına karşı devam eden ihlallerine ve yasadışı uygulamalarına, ayrıca bu kutsal yerlerin kutsallığına yönelik ihlallerine son vermeye zorlayacak kararlı bir tavır benimsemeye çağırdılar."

Kaynak: ANKA

