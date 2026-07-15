İslamabad'da 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika
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İslamabad'da 15 Temmuz Anma Programı

İslamabad\'da 15 Temmuz Anma Programı
15.07.2026 16:20
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Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Büyükelçi Neziroğlu, FETÖ darbe girişimini anlatarak Pakistan'a destekleri için teşekkür etti.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İslamabad Temsilcisi Buket Kop'un yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, büyükelçi ve davetli katıldı.

Program, 15 Temmuz şehitleri anısına gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından Türkiye ve Pakistan milli marşlarının okunmasıyla anma programı devam etti.

Büyükelçi Neziroğlu, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türkiye'nin demokratik olarak seçilmiş hükümetini devirme, demokrasi ve anayasal düzenin altını oyma ve Türk halkının iradesini yıkma girişiminde bulunduğunu söyledi.

"O trajik gecede, darbeciler devletimizin kurumlarını hedef aldılar." diyen Neziroğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) de bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Neziroğlu, "Bu katillerin kendi halkına duyduğu düşmanlığın seviyesini görebiliyor musunuz? O dönemde TBMM Genel Sekreteri olarak görev yapıyordum. Meclis binası bombalandığında Genel Kurul salonundaydım. Meclisi üç kez bombaladılar." diye konuştu.

Büyükelçi Neziroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin asla rehin alınamayacağını söyleyerek halkımızı sokağa çıkmaya çağırdığında milyonlarca vatandaş tereddüt etmeden karşılık verdi. Darbecilere cesurca karşı geldiler ve demokrasimizi savundular.

Darbe girişimine direnirken 250'den fazla masum insan şehit oldu ve 2 binden fazla kişi yaralandı. Bugün şehitlerimizin anısını onurlandırmak için bir araya geldik. 15 Temmuz, demokrasi zaferinin, milli birliğin ve Türk halkının demokratik olarak seçilmiş hükümetimizi devirmeye çalışanlara karşı gösterdiği sarsılmaz kararlılığın kalıcı bir sembolü haline gelmiştir."

Bu vesileyle, Pakistan halkına yürekten şükranlarını sunduğunu söyleyen Neziroğlu, "Bir asır önce kurtuluş savaşımızda yanımızda oldunuz. FETÖ darbe girişimine karşı bir kez daha yanımızda oldunuz. Pakistan ayrıca Aralık 2018'de FETÖ'yü resmen terör örgütü olarak ilan etti. Bu sarsılmaz dayanışma nedeniyle Pakistan kalplerimizde çok özel bir yere sahiptir. Sevgili Pakistanlı kardeşlerim, asla yalnız kalmayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Demokrasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

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