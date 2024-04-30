İslamabad'da Binlerce Kişi Filistin'le Dayanışma Gösterisi Düzenledi - Son Dakika
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İslamabad'da Binlerce Kişi Filistin'le Dayanışma Gösterisi Düzenledi

İslamabad\'da Binlerce Kişi Filistin\'le Dayanışma Gösterisi Düzenledi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da binlerce kişi Filistin'le dayanışma gösterisi düzenledi. Lübnan, İran, Suudi Arabistan ve Rusya'dan milletvekili ve iş insanlarının yanı sıra binlerce Pakistanlı, İslamabad'da bir araya geldi. Filistin bayrakları taşınan dayanışma etkinliğinde, Filistin'de 7 Ekim 2023'ten bu yana süren mücadele anısına inşa edilmesi planlanan El Aksa Müzesi'nin temeli atıldı. Pakistan Ulusal Meclisi Üyesi Chaudhry Naeem Ejaz, Filistin'in unutulmayacağını vurgulayarak, 'Pakistanlılar ne olursa olsun Gazze halkını desteklemeye devam edecek. DNA'mızda var.' dedi.

30.04.2024 11:55
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Pakistan'ın başkenti İslamabad'da binlerce kişi Filistin'le dayanışma gösterisi düzenledi.

Lübnan, İran, Suudi Arabistan ve Rusya'dan milletvekili ve iş insanlarının yanı sıra binlerce Pakistanlı, İslamabad'da bir araya geldi.

Filistin bayrakları taşınan dayanışma etkinliğinde, Filistin'de 7 Ekim 2023'ten bu yana süren mücadele anısına inşa edilmesi planlanan El Aksa Müzesi'nin temeli atıldı.

Pakistan Ulusal Meclisi Üyesi Chaudhry Naeem Ejaz, Filistin'in unutulmayacağını vurgulayarak, "Pakistanlılar ne olursa olsun Gazze halkını desteklemeye devam edecek. DNA'mızda var." dedi.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Milletvekili, Pakistan, Filistin, Lübnan, Gazze, Rusya, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslamabad'da Binlerce Kişi Filistin'le Dayanışma Gösterisi Düzenledi - Son Dakika

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