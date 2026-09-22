İslami Sanatlar Bienali 1 Kasım 2027'de Cidde'de başlayacak, küratörleri belli oldu - Son Dakika
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İslami Sanatlar Bienali 1 Kasım 2027'de Cidde'de başlayacak, küratörleri belli oldu

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İslami Sanatlar Bienali 1 Kasım 2027\'de Cidde\'de başlayacak, küratörleri belli oldu
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Suudi Arabistan'daki İslami Sanatlar Bienali'nin 2027'deki üçüncü edisyonunu dört baş küratör yönetecek. Etkinlik 1 Kasım 2027'de Cidde'deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nın Batı Hac Terminali'nde başlayacak.

Suudi Arabistan'da düzenlenen "İslami Sanatlar Bienali"nin 2027'de gerçekleştirilecek üçüncü edisyonunun baş küratörleri açıklandı.

Diriyah Bienali Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, bienalin üçüncü edisyonu 1 Kasım 2027'de Cidde'deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nın Batı Hac Terminali'nde başlayacak.

Geçmişten günümüze uzanan farklı küratoryal anlatılarla İslami sanat ve kültüre odaklanan bienalin 2027 edisyonuna??????? Alserkal Arts Foundation Direktörü Nada Raza, Christie's İslami Sanat Bölümünün eski başkanı ve alan uzmanı William Robinson, Oxford Üniversitesi İslami Sanat ve Mimarlık Profesörü ve Doha'daki Lusail Institute Direktörü Alain Fouad George ile Kral Abdülaziz Dünya Kültür Merkezi'nin (Ithra) eski baş küratörü Idries Trevathan liderlik edecek.

İslami sanatın farklı dönemleri bir araya gelecek

Dünyada yalnızca İslami sanat ve kültüre odaklanan ilk bienal olarak tanımlanan etkinlikte, tarihi eserlerle çağdaş sanat üretimleri bir araya getirilecek.

Her küratörün kendi yaklaşımını yansıtan ayrı sergiler hazırlayacağı üçüncü edisyonda, İslam toplumlarının sanatları, hareketlilik, karşılaşmalar ve kültürel etkileşimler üzerinden ele alınacak. Bienalde somut kültürel mirasın yanı sıra somut olmayan kültürel mirasa daha fazla odaklanılması, toplumsal dayanıklılık ve topluluk kavramlarının öne çıkarılması planlanıyor.

Bienalde ayrıca dünyanın farklı yerlerindeki İslami sanat koleksiyonlarından önemli eserlerin bir araya getirilmesi ve yeni çağdaş sanat çalışmalarının sergilenmesi hedefleniyor.

"AlMadar" uluslararası ağını genişletecek

Bienalin kurumsal işbirliklerini geliştirmek amacıyla yürüttüğü AlMadar (Yörünge) platformu da 2027 edisyonunda genişletilecek.

Suudi Arabistan ve farklı ülkelerden müze, kültür kurumu ve sanat kuruluşlarını bir araya getiren platform kapsamında dijitalleştirilmiş bir arşiv oluşturulması ve Suudi Arabistan'da ve uluslararası ortak kurumlarda yeni programların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bienalin açık hava alanında ise ibadet mekanlarının geleceğini yeniden düşünmeye odaklanan AlMusalla Ödülünün ikinci edisyonunda seçilen tasarım sergilenecek. Kurumun açıklamasına göre Hac Terminali'nin ikonik kanopilerinin altında konumlandırılacak çalışma, çağdaş sanat eserleri ve halka açık programlarla birlikte ziyaretçilere sunulacak.

Dört küratör farklı uzmanlık alanlarını temsil ediyor

Bienalin baş küratörlerinden Nada Raza, Alserkal Arts Foundation Direktörlüğünün yanı sıra daha önce Dubai'deki Ishara Art Foundation'da sanat direktörlüğü, Tate Modern ve Tate Research Centre: Transnational'da küratörlük görevlerinde bulundu.

İslami sanat alanında 40 yılı aşkın deneyime sahip William Robinson, yaklaşık 30 yıl boyunca Christie's bünyesinde İslami Sanat ve Halı Departmanlarının başkanlığını yürüttü. Robinson, 2022'de Christie'sden ayrılmasının ardından bağımsız danışman ve araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Oxford Üniversitesinde İslami Sanat ve Mimarlık Profesörü olan Alain Fouad George'un araştırma alanları arasında Emevi dönemi sanatı ve mimarisi, erken dönem Kur'an yazmaları ve Arap hat sanatının tarihi bulunuyor. George aynı zamanda Doha'daki Lusail Institute'un direktörlüğünü yürütüyor.

Daha önce Kral Abdülaziz Dünya Kültür Merkezi'nde baş küratör olarak görev yapan Idries Trevathan ise İslami sanatın yaşayan bir gelenek olarak yeniden ele alınması ve sunulmasına yönelik çalışmalarıyla biliniyor. Trevathan, Ithra'daki görevi sırasında İslam sanatı ve kültürü alanında sergiler ve uluslararası iş birlikleri gerçekleştirdi.

İslami Sanatlar Bienali, Suudi Arabistan'da kültür ve sanat alanındaki çalışmaları desteklemek amacıyla 2020'de kurulan Diriyah Bienali Vakfı tarafından düzenleniyor. Vakıf ayrıca dönüşümlü olarak İslami Sanatlar Bienali ve Diriyah Çağdaş Sanat Bienali'ni gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA
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