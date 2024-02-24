İslamofobi İddialarıyla Muhafazakar Parti Milletvekilinin Üyeliği Askıya Alındı

İngiltere'de Londra Belediye Başkanı Sadık Khan hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle Müslüman karşıtlığıyla (İslamofobi) suçlanan, iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Lee Anderson'un parti üyeliği askıya alındı.
Muhafazakar Parti yöneticisi Simon Hart'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Anderson'un üyeliği, kullandığı ifadeler ve ardından özür dilemeyi reddetmesi nedeniyle askıya alındı.
Verdiği bir röportajda, Londra Belediye Başkanı Khan hakkında, "İslamistlerin ülkemizi kontrol altına aldığını düşünmüyorum ama Khan'ı ve Londra'yı kontrol altına aldığını düşünüyorum. (Khan) Başkentimizi arkadaşlarına verdi." ifadelerini kullanan Anderson, üyeliğinin askıya alınması konusunda yaptığı açıklamada kararı anlayışla karşıladığını söyledi.
Anderson'un ifadelerini değerlendiren Khan ise bu sözlerin ülkede artan Müslüman karşıtı nefretin üzerine benzin döktüğünü belirtirken Başbakan Rishi Sunak'ın Anderson hakkında açıklama yapmamasını eleştirdi.
Khan, "Sunak ve kabinenin sağır edici sessizliği bu ırkçılığa göz yumuyor. Bu, ülke genelinde çok sayıda insanın konu ırkçılık olduğunda bir hiyerarşi olduğuna inanmasını doğruluyor." dedi.
Sunak ve bakanların söz konusu ifadeleri kınamamasına anlam veremediğini anlatan Khan, "Bu tür ırkçılığın suç ortağı gibiler." derken, bu durumun Müslümanlara karşı söylemlerin rahatlıkla kullanılıp, nefret suçlarının rahatlıkla işlenebileceği mesajı verdiğinin altını çizdi.
Britanya Müslümanlar Konseyinden (MBC) yapılan açıklamada da Anderson'un parti üyeliğinin askıya alınması kararını olumlu karşıladıkları kaydedilerek, "Muhafazakar Partinin bir İslamofobi problemi var. Bunu artık kabul etmeleri gerek." ifadeleri kullanıldı.
Anderson, ocak ayına kadar Genel Başkan Yardımcısı olduğu Muhafazakar Partideki bu görevini, düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planına destek vermediği için bırakmıştı.
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