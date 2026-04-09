İsmail Altunsaray, Sevilen Türküleri Manisalılar İçin Söyledi

Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, "Türkülerle Anadolu" etkinlikleri kapsamında Manisalılarla buluştu. İç Anadolu Bölgesi'nin sevilen türkülerinin seslendirildiği gecede, Altunsaray'ın performansı dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ziya Çiçek de katıldı.

"Meydanlar doldukça bizler daha da gururlanıyoruz"

Gecenin sonunda sanatçıya çiçek takdim eden Aydın, "Sevgili Manisalılar, ayağınıza sağlık. Salonu böylesine doldurmanız bizleri çok mutlu ediyor. Sizlere, bu imkanları sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun sevgi ve selamlarını iletiyorum. Manisa, bu memleketin en güzel şehirlerinden biri; bu salonlar, meydanlar doldukça bizler daha da gururlanıyoruz" diye konuştu.

Altunsaray ise "Rahmetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ile Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ı rahmetle anıyorum. Bugün seslendirdiğimiz tüm türküler onların ruhuna gitsin. Bu kıymetli organizasyonda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.