(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Birgün gazetesi muhabiri İsmail Arı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "hakaret" suçlarından yargılandığı davada beraatine hükmedilmesini değerlendirirken, "Ne kadar baskıyı artırırlarsa artırsınlar, ne kadar totaliter rejimlerini inşa etmeye çalışırlarsa çalışsınlar, bu ülkede serbest ve onurlu gazetecilik var olmaya devam edecek" dedi.

Gazeteci İsmail Arı hakkındaki davayı meslektaşları ve siyasetçiler de takip etti.

Birgün gazetesi yazarı Doğan Tılıç, adliye önünde yaptığı açıklamada, duruşmadan "yüzleri gülerek" ayrıldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Salondan çıkarken İsmail, 'Ankara'da hala savcılar ve yargıçlar var' dedi. Bunu duymak, İsmail'in ağzından duymak daha güzel bir şey. Ama İsmail bir aydır içeride. Bir aydır hiçbir hukuki normun, hiçbir sıradan aklın kabul edemeyeceği gerekçelerle içeride. Bugüne kadar kaç gazeteci arkadaşımız böyle duruşmalardan sonra cezaevine gönderildi? Bugüne kadar kaç televizyon kanalı, kaç sosyal medya mecrası, kaç gazeteci susturuldu? Neredeyse sayısını unuttuk."

Tılıç, "gazetecilerin bir sınavdan geçirildiğini, onun da sadakat sınavı olduğunu" söyleyerek, "Bize 'İktidara sadakatiniz kadar konuşun' diyorlar. Biz de sadakatimiz kadar konuşacağız ama hakikate, demokrasiye ve ifade özgürlüğüne sadakatimiz kadar konuşacağız. Ve bu ülkede bunlar olana kadar hiçbir şekilde susmayacağız" dedi.

EL: "ADETA CEZALANDIRMAYA DÖNÜŞMÜŞ BİR UYGULAMAYDI"

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Başkanı Kıvanç El de, "Gerçekten bir komedi yaşadık. İsmail Arı'nın bir aydır nasıl keyfi bir şekilde cezaevinde tutulduğunu bugün burada yaşadık. Evet, kendisi 'Ankara'da hakimler var, savcılar var' dedi. Ancak bu iddianameyi yazanlar da bu davayı açanlar da İsmail'i tutuklayanlar da lütfen bugünkü davanın tutanaklarına bir baksın. Bir insanın nasıl hukuksuz bir şekilde mesleğinden edildiğine, bir ayın nasıl yarısının da yerde yatarak geçirildiğine bakılsın. Adeta cezalandırmaya dönüşmüş bir uygulamaydı. İsmail Arı gazetecidir. Başka söyleyeceğimiz hiçbir şey yok. Birazdan ofisine gidecek ve haberlerini yazmaya devam edecek. Biz de onun arkasında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

YENİ Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Karaca, "tutuklamaların artık bir tedbir olmadığını, bir cezalandırma aracı olarak kabul edildiğiğini" ifade ederek, "İsmail Arı berat ettiği bir dosyadan 30 gün cezasını çekmiş durumda buradan ayrılmış oluyor. Tutuklamaların bir cezaya dönüştürülmediği, herkesin özgürce kendisini ifade edebildiği, özgür basının susturulmadığı, sindirilmediği günler için mücadele edeceğiz. Yılmamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

EMİR: "NE KADAR BASKIYI ARTIRIRLARSA ARTIRSINLAR ONURLU GAZETECİLİK DEVAM EDECEK"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise açıklamasında, İsmail Arı'nın yaklaşık 30 gündür devam eden tutukluluğunun sona ermesi nedeniyle sevinç yaşadıklarını ancak bu sevincin buruk olduğunu ifade etti.

Arı'nın hedef alınmasının, bağımsız gazetecilik yapan, gerçeğin peşinden giden ve kamu kaynaklarının kullanımını gündeme taşıyan gazetecilere gözdağı verme amacı taşıdığını vurgulayan Emir, şöyle devam etti:

"Bu sansür yasası, yani İsmail'i bu yıl iki kez özgürlüğünden ettikleri, yüzlerce gazeteciyi tutsak ettikleri, dezenformasyon dedikleri yasa aslında çıkarılırken de topluma gözdağı vermek, ifade özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını sınırlamak, gazeteciliği yok etmek amacıyla çıkarılmıştı. Sonuçta bu yasa, her bir savcının ve her bir hakimin elinde bir maymuncuğa dönüştü ve gazetecilere, dolayısıyla tüm ülkeye korku salma aracına dönüştü. Ne kadar baskıyı artırırlarsa artırsınlar, ne kadar totaliter rejimlerini inşa etmeye çalışırlarsa çalışsınlar, bu ülkede serbest ve onurlu gazetecilik, korkutmaya ve tehdide rağmen var olmaya devam edecek.

Bu ülkenin aydınlık güçleri, demokrasisine ve hukuk devletine sahip çıkan, ne olursa olsun hukuka inanan, hukukun yerine getirilmesi için mücadele eden ve gerektiğinde bedel ödeyen milyonlarla birlikte bu karanlığı yırtıp atacağız. İsmail'e geçmiş olsun diliyorum. Özellikle bu yıl aynı maddeden ikinci kez tutuklandığını göz önüne alarak kendisine biraz önce takıldım. Umarım, bu yıl içerisinde en azından bir daha seni bu şekilde tutuklamazlar, dedim. Gazetecilere BirGün ailesine geçmiş olsun ama bizim yolumuz uzun. Türkiye'de bütün anayasal haklarımız sonuna kadar kullanılana kadar ve tutuklama üzerinden herkese tehditler, şantajlar son bulana kadar mücadelemiz devam edecek."