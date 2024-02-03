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İsmail Kartal Başkanımız sezon sonunda kararını tekrardan gözden geçirecektir

Adem AKALAN-Mehmet KILIÇASLANANTALYA, (DHA) - Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, haziran ayında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını dile getiren kulüp başkanı Ali Koç hakkında gelen soruya, Sezon sonu ben bazı şeylerin tekrar gözden geçirilerek değişebileceğini düşünüyorum dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendi. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından düzenlenen bası toplantısında açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor'un maça iyi başladığını ifade eden İsmail Kartal, Antalyaspor maçına hafta başından beri iyi hazırlandık. İlk yarı oyuna iyi başladık. Golün dışında 2-3 net pozisyonumuz vardı ve değerlendiremedik. İkinci yarıya da önde başlamanın avantajıyla ikinci bölgede kompakt kalarak rakibi durdurmaya yönelik, atabiliyorsak da 2-3-4'ü atmak için plan yapmıştık. Sergen Hoca da hamleler yaptı. Çift santrfora döndü. O hamlelere karşı biz de 3 stopere döndük. Faulden elde ettiğimiz topu uzun pasla golle bitirdik. Bugünkü maçta 3 puan aldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularla konuştum sahadaki zeminden serzenişte bulundular. Yağmurdan sonra zemin daha iyi olduğunu söylediler. Zorlu bir deplasmanda Antalyaspor'a karşı 3 puan aldığımız için mutluyum diye konuştu.

AZ HATA YAPAN MUTLU SONA ULAŞACAKTIR

Rakipleri Galatasaray'dan önce ya da sonra oynamalarının avantaj olup olmadığının sorulması üzerine Kartal, Bu tartışılır. Bir gün önce mi oynamak sonra mı oynamak. Şimdiden yorum yapmak doğru değil. Avantajı da var dezavantajı da var. Yorum yapmam doğru değil. Genel anlamda değerlendirmek lazım. Psikolojik olarak baktığınız zaman rakipte maçları kazanıyor biz de kazanıyoruz. Güzel bir yarış içerisindeyiz. Sonuna kadar böyle gidecek. Az hata yapan mutlu sona ulaşacaktır diye cevap verdi.

SEZON SONUNDA BAZI ŞEYLER TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLEREK DEĞİŞECEKTİR

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un haziran ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayacağına yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine İsmail Kartal, Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş ama sezon sonu ben bazı şeylerin tekrar gözden geçirilerek değişebileceğini düşünüyorum ifadelerini kullandı.

ÇAĞLAR, İLK MAÇINA GÖRE İYİ BİR MAÇ ÇIKARDI

Takıma yeni katılan defans oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün performansıyla ilgili gelen soruya Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, şu şekilde cevap verdi

İlk maçı olmasına rağmen, 1 haftadır bizimle beraber. İyi ve kaliteli oyuncu. Onun kalitesinden becerisinden şüphemiz olmadı. İlk maç olmasına rağmen güzel bir maç çıkardı. Son bölümlerde biraz yoruldu. Rakip de çift santrfora dönündü. Bonucci de girince rahatladı. İlk maçına göre iyi bir oyun çıkardı.