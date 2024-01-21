İsmail Kartal: Beklemediğimiz bir beraberlikle maçı tamamladık

Doğukan DEMİRKIRDI - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bugün beklemediğimiz bir beraberlikle maçı tamamladık. Kendi evimizde 2 puan kaybettik. Taraftarlarımız ve camiamızdan böyle bir maçta puan kaybettiğimiz için özür diliyoruz" dedi.

Süper Lig'in 21'nci haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Taraftarlar ve camiadan puan kaybı için özür dileyen İsmail Kartal, "Maça iyi başladık. Golden önce Tadic'in pozisyonu var. Sonra İrfan'ın golü geldi. İlk devre 1 gol atabildik. İkinci yarı beklemediğimiz bir gol yedik. Sonra dengeyi kurduk ve net pozisyonlar ürettik. Bugün beklemediğimiz bir beraberlikle maçı tamamladık. Kendi evimizde 2 puan kaybettik. Taraftarlarımız ve camiamızdan böyle bir maçta puan kaybettiğimiz için özür diliyoruz" şeklinde konuştu.

"SADECE GOLÜ ATAMADIK"

Bugün galibiyet golünü atamadıklarını belirten Kartal, "Maçın gidişatına göre Batshuayi'yi oyuna aldık. Daha sonra King ve Emre Mor. King ile Batshuayi daha hareketli olduğu için kapanan takıma karşı bunu denedik. Sadece golü atamadık. Hafta içi oynayacağımız Başakşehir maçına hazırlanacağız. Bu gece itibarıyla ligin lideriyiz. Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar olabilir. Önümüze bakıyoruz. Bazen çok güvendiğiniz oyuncular istenileni yapamayabilir. Yeni oyuncularla oyuna hareketlilik getirebilirsiniz. Biz istediğimiz yaptık bugün. Hamlelerimiz ortada. Sadece gol atmadık bugün" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇ DURAN TOPTAN GOL ATACAĞIZ DİYE BİR ŞEY YOK"

Duran toplara iyi çalıştıklarını aktaran İsmail Kartal, "Duran toplardan sezon başından beri 6-7 tane gol attık. Bunlara gayet iyi çalışıyoruz. Ligde ortalamanın üzerindeyiz. Her maç duran toptan gol atacağız diye bir şey yok" dedi.

İsmail Kartal, Fred'in sakatlığının sorulması şu cevabı verdi: "Fred ile ilgili doktorla daha konuşmadık. Yarın sabah doktorla konuşup net bir bilgi alacağız."

"PAS HATALARI YAPINCA GÜÇLÜ BİR OYUN ORTAYA KOYAMADIK"

İsmail Kartal sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Biz normalde bu kadar pas hatası yapan bir takım olmadığımız için rakibe oynama şansı verdik. Pas hataları yapınca güçlü bir oyun ortaya koyamadık. Bugün önemli nedenlerden biri de pas hataları."