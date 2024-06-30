İsmail Küçükkaya'nın annesi denizde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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Antalya'da tatil yapan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, denizde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir otelde oğlu İsmail Küçükkaya ile tatil yapan Halise Küçükkaya (77), sabahın erken saatlerinde yüzmek için denize girdi.

Denizde bir süre sonra fenalık geçiren Küçükkaya, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Haber verilen sağlık ekibi, Küçükkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Halise Küçükkaya'nın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adli tıbba gelen İsmail Küçükkaya'nın oldukça üzgün olduğu ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Yapılan ön incelemede kalp krizi geçirdiği belirlenen Küçükkaya'nın cenazesi, işlemlerin ardından defnedilmek üzere Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi.