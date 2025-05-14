İsmail Saymaz CHP Kurultayı Soruşturmasında İfade Verdi - Son Dakika
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İsmail Saymaz CHP Kurultayı Soruşturmasında İfade Verdi

Gazeteci Saymaz, CHP'nin kurultayında usulsüzlük iddialarını reddetti, ifade verdi.

14.05.2025 14:51
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GAZETECİ İsmail Saymaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli olarak ifade verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialarla ilgili 10 Şubat'ta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bazı delegelerin ve parti mensuplarının ifadelerine başvuruldu. Soruşturmada gazeteci İsmail Saymaz'ın da şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Saymaz, ikametinde alınan ifadesinde, 25 yıllık gazeteci olduğunu, 15 kitabı bulunduğunu ve halen Halk TV'de yazar ve yorumcu olarak görev yaptığını belirterek, "CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda sonucu etkilemeye yönelik usulsüzlük yapıldığı iddiası, kurultaydan sonra ortaya atılmıştır. Kurultaydan önce bu yönde herhangi bir iddia ya da suçlama gündeme gelmemiştir. Benim herhangi bir görgüm ya da bilgim yoktur" dedi.

TANIK BEYANLARINI REDDETTİ

Saymaz, kurultay öncesi ya da sonrasında ne kendisinin ne de bir yakınının CHP'li belediyelerde işe yerleştirilmediğini söyledi. Kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu için maddi menfaat karşılığında haber yaptığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine dair dezenformasyon yaydığına ilişkin tanık beyanlarını reddeden Saymaz, tüm iddiaların iftira olduğunu savundu. Saymaz, tanıkların bazı siyasi çevreler tarafından menfaat karşılığında konuşturulduğunu öne sürdü.

'BEN GAZETECİLİK GÖREVİMİ YAPARAK TOPLUMU BİLGİLENDİRDİM'

Saymaz, beyanlarına şöyle devam etti:

"Kurultay günü Sözcü TV'de canlı yayındaydım. Kurultay sürerken, benimle aynı anda yayında olan gazeteci Altan Sancar'ın telefonuna Kılıçdaroğlu'nun çekildiğine dair bir mesaj geldi. Sancar bunu yayında aktardı. Ben de Kılıçdaroğlu'na en yakın kişi olan Bülent Kuşoğlu'nu yayın sırasında arayarak bu iddiayı sordum. Kuşoğlu da bana 'Evet, çekildi. Çekiliyor' diye yanıt verdi. Ben de bu yanıtı canlı yayında paylaştım ve tweet attım. Kuşoğlu, daha sonra beni tekrar arayarak, Kılıçdaroğlu'nun oylamaya katılabileceğini ifade etti. Bu bilgiyi, Kuşoğlu'nu referans göstererek yayında aktardım ve Twitter'da yazdım. Bu arada, kurultaydan sonra dolaşıma giren bir görüntüde, o gece Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda aday olup olmamakta tereddüt ettiği ve çevresindekilerin kendisini aday olması yönünde ikna ettiği görülüyordu. Ben gazetecilik görevimi yaparak toplumu bilgilendirdim."

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR VERİLMESİNİ TALEP ETTİ

Soruşturmanın, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu lehine hareket ederek onlardan menfaat temin etmek suretiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan indirilmesinde rol almak suçlamasına dayandığını belirten Saymaz, "Eğer gerçekten böyle bir menfaat ilişkisiyle Kılıçdaroğlu'nun kurultayı kaybetmesine neden olsaydım, buna en başta kendisi inanırdı. Ancak Kılıçdaroğlu da bu iddiaya inanmamaktadır. Çünkü başka bir soruşturmadan dolayı ev hapsinde olduğum bir dönemde, 17 Nisan'da beni evimde ziyaret etmiştir" ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz, hakkında 'kovuşturmaya yer olmadığına' dair karar verilmesini talep etti.

Kaynak: DHA

İsmail Saymaz, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsmail Saymaz CHP Kurultayı Soruşturmasında İfade Verdi - Son Dakika

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