İsmail Yetişkin'in Yerine Başkan Vekili Seçiliyor - Son Dakika
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İsmail Yetişkin'in Yerine Başkan Vekili Seçiliyor

İsmail Yetişkin\'in Yerine Başkan Vekili Seçiliyor
01.07.2026 17:22
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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı, 6 Temmuz'da başkan vekili seçilecek.

İZMİR'de yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine 6 Temmuz'da başkan vekili seçimi yapılacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 'Rüşvet vermek, rüşvet almak, icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırıldı. İzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in, Anayasanın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 30.06.2026 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da Seferihisar Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

İsmail Yetişkin, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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