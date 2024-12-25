İsmet İnönü, Ebediyete Uğurlanışının 51. Yılında Anıldı

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(İZMİR) - Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ebediyete uğurlanışının 51. yılında Konak Belediyesi İsmet İnönü Anı Evi'nde düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "İsmet İnönü'nün anısını yaşatmak, onun ideallerini genç kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğun bilincinde olarak her zaman daha aydınlık bir Türkiye için emek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında Konak'ta doğduğu evde anıldı. Konak Belediyesi tarafından İsmet İnönü Anı Evi olarak kente kazandırılan evin önünde gerçekleştirilen anma törenine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Başdanışmanı ve Atatürk Araştırmacısı Yazar Ahmet Gürel, ADD Genel Başkan Yardımcısı Özgür Çınar, ADD İzmir Şubesi Yöneticileri, İzmir 68'liler Platformu Yöneticileri, CHP Konak İlçe Yöneticileri, Konak Belediye Meclisi Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Mutlu: "Mücadeleci ruhu bizlere rehberlik ediyor"

İsmet İnönü'nün ülkenin zor zamanlarında, savaş yıllarında ve ardından gelen yenilikçi dönemdeki liderliğiyle tanınan bir isim olduğunun altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Buram buram tarih kokan, ülkenin kurucularından birinin doğduğu evi görmek kıymetli. Bu tarihi yapının korunmuş olması ve içinde bir müze olması çok önemli. Bugün, sadece bir tarihi şahsiyeti anmakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin şekillenmesinde büyük katkı sağlamış bir lideri saygıyla yad ediyoruz. O, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin önemli temsilcisiydi. Halkı her zaman ön planda tutmuş, toplumun refahı ve huzuru için sayısız önemli adım atmıştır. Onun izlediği yol, ülkemizin modernleşme sürecine ve demokratikleşme çabalarına yön verdi. İnönü'nün mücadeleci ruhu, kararlı duruşu ve milletine olan derin sevgisi, bugün hala bizlere rehberlik etmeye devam ediyor" dedi.

"Anısını yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğu"

Anma törenine katılan herkese teşekkür eden Başkan Mutlu, "Bugün burada, İsmet İnönü'nün mirasına sahip çıkıyor ve onu minnetle anıyoruz. Onun izinden giderek, bizler de toplumsal eşitlik, özgürlük ve demokrasi için çalışmayı sürdürüyoruz. İsmet İnönü'nün anısını yaşatmak, onun ideallerini genç kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğun bilincinde olarak, her zaman daha aydınlık bir Türkiye için emek vermeye devam edeceğiz. İsmet İnönü'nün mirasına olan saygımızı bir kez daha ifade ediyor, ülkemizin her köşesindeki tüm Cumhuriyet değerleri savunucularına şükranlarımı sunuyorum. Ruhu şad, hatırası daim olsun" ifadelerini kullandı.

Güler: "Örnek bir devlet adamıydı"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler de, "İsmet İnönü bağımsızlık mücadelesiyle örülmüş bir hayatı, başarı ve demokrasiye adanmış bir devlet adamlığı ile taçlandırmış çok büyük bir lider. Cumhuriyetimizin kurucu kadroları içinde özellikle Lozan Antlaşması'nın mimarı olarak milletimizin bağımsızlığını dünyaya kabul ettirmiş sonrasında ise çok partili döneme geçiş sürecinde de ciddi öncülük etmiştir. Bu yönüyle sadece bir lider değil aynı zamanda Türk milletine yol gösteren önemli bir ışık kaynağı olmuştur. Çok zor zamanlarda dahi kararlılıkla çalışan örnek bir devlet adamıydı. Bugün bizlere düşen mirasına sahip çıkarak; onun barış, bağımsızlık ve demokrasi ilkelerini gelecek kuşaklara aktarmak olacaktır" şeklinde konuştu.

Gürel: "İzmir onu hep anacak"

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Başdanışmanı ve Atatürk Araştırmacısı Yazar Ahmet Gürel ise, İsmet İnönü'nün hayatı hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

"25 Aralık 1916 yılında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile cephede bir arada oluyor. Beraber askerlik yaparken Atatürk, 'Ben ordu komutanıyım, İsmet Albay çok başarılı olacağı inancını bana verdi' diyor. Atatürk'ten aldığı ilk övgü budur. İsmet İnönü, iktisadi kalkınmanın, çok partili demokratik sistemin ve devrimlerin bekçisi ve kollayıcıdır. İzmir onu hep anacaktır çünkü burası dayısının evi. Burada böyle bir yer olduğunu insanlara duyuralım."