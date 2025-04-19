İsmet İnönü Sergisi Pembe Köşk\'te Açıldı

İnönü Vakfı tarafından, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün evi Pembe Köşk'te fotoğraf, belge ve obje sergisi düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyarete açılan Pembe Köşk'teki serginin teması "Halkın İsmet Paşa'sı" olarak belirlendi.

Sergide İsmet İnönü'nün aile arşivi, çeşitli etkinlikler ve yurt içi gezilerinden çekilen fotoğraflarla birçok obje yer alıyor. Aile üyelerine ait kıyafetler ile İnönü'nün kızı Özden Toker'in çocukken oynadığı bebekler de sergilenenler arasında bulunuyor.

İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın Mevhibe İnönü'nün titizlikle sakladığı eşyalar sayesinde kurulduğunu, bu tarihi mirası koruyup yaşatarak halka sunduklarını söyledi.

Sergide yer alan birçok fotoğrafın, İsmet İnönü'nün halkla temasını ve eşi Mevhibe Hanım ile birlikte gerçekleştirdiği yurt gezilerini yansıttığını belirten Toker, "Babam gittiği her yere annemle beraber gitmiş. Beraberce vatandaşlarımızla temas etmişler, dost olmuşlar. Bu, Cumhuriyet ailesinde kadının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Size bunları anlatayım diye aynı sofrada oturdum"

Toker, çocukluğunda Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Pembe Köşk'te verdiği yemeklere tanıklık ettiğini belirtti.

Atatürk'le devlet meselelerinin konuşulduğu sofrada bulunma şansını yakaladığını anlatan Toker, bu anıları Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe sayesinde yaşadığını ifade etti.

Toker, şunları söyledi:

"Atatürk, son zamanlarında her gittiği yere onu da götürüyordu. Buraya da getirirdi hatta ilk gün beni aşağıya çağırdılar, Atatürk, bizi tanıştırdı. Bize, 'Haydi şu masanın ucuna oturun bakalım.' dedi. Biz de oraya oturduk. Atatürk'ün arkadaşlarıyla yemek yediğini gözlerimle görmüş oldum. Atatürk, bu sofrada alanında deneyimli insanları ağırlardı. Herkesi dinler, fikirlerini öğrenirdi. Kendi fikrini de söyler, tartışırlardı. Acaba Atatürk bu iki çocuğu oraya niye oturttu? Vakıf kurulduktan sonra anladım ki 90 sene sonra ben size bunları anlatayım diye Atatürk ile aynı sofrada oturdum."

Sergilenen fotoğraf ve oyuncak bebeklere dair detayları da anlatan Toker, serginin her yaştan ziyaretçiye açık olduğunu söyledi.

"Halkın İsmet Paşa'sı" Sergisi, 19 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar her gün 10.00-16.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Sergi süresince çoğu zaman Pembe Köşk'te olacak Özden Toker de ziyaretçilerle anılarını paylaşacak.