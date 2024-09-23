İsmet Özel'in Özel Sayısı İkinci Baskıyla Geliyor

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Hece dergisinin şair ve düşünce adamı İsmet Özel için hazırlanan, 47. özel sayısının ikinci baskısı, ekim ayında okuyucuyla buluşacak.

Dergi editörlerinden Faruk Uysal ve Osman Özbahçe, Özel'in Türk edebiyatındaki yeri ve öneminin yanı sıra iki cilt halinde hazırlanan "İsmet Özel" özel sayısının mahiyetini AA muhabirine anlattı.

Uysal, Özel'in İkinci Yeni şairi olarak toplumcu-gerçekçi söylemle manevi ve içsel olanı çok iyi harmanladığını belirterek, "İkinci Yeni'nin diğer şairlerinden bu bakımdan ayrıştı. Buna imge kullanımı da eklenince Türk şiirinde fırtına etkisi oluşturdu. Dolayısıyla çok az şaire nasip olan bir ardıl, takipçi grubu oluştu." dedi.

Özel'in şiirleriyle ilk olarak "Erbain" kitabında karşılaştığını söyleyen Uysal, şunları kaydetti:

"Toplu olarak İsmet Özel şiirlerini okumam Erbain'ledir. Erbain, malum Arapça 40, 40. anlamlarına geliyor. İsmet Özel de o dönemlerde 40 yaşlarında. 42 veya 43… Erbain aynı zamanda 40 gün süren kış döneminin, yani zemherinin diğer adıdır. Öte taraftan erbain, ruh temizliğine ermek için 40 gün süren inziva dönemi anlamına gelen bir tasavvuf terimidir. İsmet Özel bugün 80 yaşında. Demek ki iki tane erbain olmuş. Allah üçüncü bir erbain daha nasip etsin."

"Genç kuşaklarda yankı bulmaya devam edecek"

Faruk Uysal, Özel'in medeniyet karşıtlığı fikirlerinin kendisini etkilediğine dikkati çekerek, Özel'in şiirinin sesinin genç kuşaklarda yankı bulmaya devam edeceğini dile getirdi.

Şair Özel'in medeniyet karşıtlığının Mehmet Akif Ersoy'un "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar" dizesinden kaynakladığını savunan Uysal, "Bana göre de 'medeniyetçilik' bitti. Bir dönem bu kavram belki bir şeyler ifade ediyordu ama bugünün küreselleşen dünyasında bu kavramın içeriği boşaldı." değerlendirmesinde bulundu..:

Uysal, Hece dergisince hazırlanan İsmet Özel özel sayısını Türk edebiyatına bir armağan olarak gördüğünün altını çizerek, şöyle devam etti:

"Biz özel sayıyı çıkarırken İsmet Özel'e bir şey sunmak gibi bir kaygı taşımadık. İsmet Özel'in de böyle bir şeye ihtiyacı yok. Olması gereken oldu. Yapmamız gerekeni yapabildik mi, bilmiyorum. Takdir okuyucunundur. Okuyucu bunu gördü. Özel sayının birinci baskısı tükendi."

"Onda insan ve dünya, şiir ve düşünce iç içedir"

Osman Özbahçe ise Özel'in şiirini "Türkiye refleksi" şeklinde tanımlayarak, "Özel'in şiirinden bahsetmeye başladığınızda düşünce dünyası tetiktedir. Onda şiir düşünceyle tetikte gider. Düşünce dünyasından bahsetmeye başladığınızda da hayat hikayesi tetiktedir. Onda insan ve dünya, şiir ve düşünce iç içedir." ifadelerini kullandı.

İsmet Özel için insanın kurtuluşu ile ülkenin kurtuluşunun birbirinden bağımsız şeyler olmadığını vurgulayan Özbahçe, Özel'in ilk şiirinden itibaren büyük bir şair seviyesiyle edebiyat ortamına çıktığını söyledi.

Özbahçe, Özel'in klasik şiir tecrübesiyle modern şiir tecrübesinden yepyeni bir teknik ürettiğine işaret ederek, İsmet Özel'in şiirleriyle ilk karşılaştığında hissettiklerini şu sözlerle aktardı:

"Benim yüreğim herkese kıpırdamaz. O benim yüreğimi kıpırdatan yazarlardan, şairlerden biridir. İsmet Özel şiir merkezli bir insandır. Dünya, hayat ve insan şiir bağıyla birbirine akar. Onun şiirlerini okurken neler hissederseniz, onunla konuşurken de onu dinlerken de aynı şeyleri hissedersiniz. Değişmez. O değişmeyen adamdır. Metnindeki adamdır. İnsanlar ona 'Değiştin.' demeye bayılır. O da 'Değişmedim.' demeye bayılır. Erbain'deki karakter. Beni etkileyen buydu."

"Özel'in yazarlığı İslam için mücadeleden ibarettir"

Özel'in şiirindeki gücün, poetikasındaki güçten kaynakladığına dikkati çeken Özbahçe, "Onun şiiri, insanı yüksek dünyalara çağıran hakikat arayışıdır. İnsana kıymetini veren yüksek idealler; hakikat, özgürlük, adalet, eşitlik bu şiirin zeminidir. Şiiri fikir olarak güçlüdür. Fakat onda fikir ideoloji değildir. İnsan sorusu, sorgusudur. Fikir kelimesinin hatırlattığı kalıplar, ezber söylemler onun yüreği ve aklı karşısında çerçevelerini koruyamaz." diye konuştu.

Osman Özbahçe, özel sayının editörleri olarak ikinci baskı için tashih okuması yaptıklarını kaydederek, İsmet Özel özel sayısının onun şiirine ve düşünce dünyasına ilişkin yeni, taze, güçlü bakış açıları getirdiğini vurguladı.

Şair Özel'in yazarlığını bir mücadele olarak değerlendiren Özbahçe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özel'in yazarlığı İslam için mücadeleden ibarettir. Ele aldığı her konuyu yansıtan prizma İslam'dır. İslam hakikat perspektifidir. İnsanın varlık gerekçesi bu perspektiften yansıyan hayattır. İnsan da ülke de ancak bu perspektifle yükselir. Özel, yazılarında bu doğrultuyu dünya sisteminin alternatifi biçiminde sunmaktadır. İnsanı da ülkeyi de dünya sistemi karşısında aldığı tavır belirlemektedir. Yazarlık hayatı bu düşüncenin hayata geçirilmesi, bu noktanın berraklaştırılması çabasıdır. Yazılarında ve şiirindeki kapitalizm vurgusu, her yazarda karşılaşılabilecek türden bir eleştiri değildir. Kapitalizmi dünya sistemi biçiminde eleştiren, siyaseti bu açıdan üreten ülkemizdeki ilk yazardır."

İki ciltlik eserde, Özel ve kaleme aldığı eserler incelendi

Yayın kurulunu Atıf Bedir, Eyyüp Akyüz, Hatice Bildirici, İbrahim Demirci ve Özlem Güner'in oluşturduğu Hece'nin İsmet Özel Özel Sayısı'nın editörlüğünü Uysal ve Özbahçe ile Prof. Dr. İbrahim Tüzer üstlendi.

Şiir ve düşünce yönüyle İsmet Özel'i işleyen dergi, Hasan Aycın'ın şaire ithaf ettiği çizgi ile açılıyor. Mehmet Solak, Hakan Şarkdemir, Hüseyin Akın, Ali Ayçil, A. Ali Ural, Selçuk Küpçük, Atakan Yavuz, Turgay Anar ve Mehmet Aycı'nın aralarında olduğu çok sayıda isim, Özel'in şiirini farklı yönleriyle ele aldı.

Özel sayının soruşturma bölümünde Necip Tosun, Faysal Soysal, Mustafa Çiftçi, İbrahim Yolalan, Vural Kaya, Kaan Eminoğlu, Emre Öztürk ve Nurettin Durman'ın görüşleri yer aldı.

İkinci ciltte ise şairin düşünce boyutu işlendi. Cem Kotan'ın "Türkiye için bir teklif: İsmet Özel İslamcılığı", Hilal Takçı Kılınç'ın "İsmet Özel'in Türk Sosyalist Solu Üzerine Eleştirileri", Nurcan Yurdakul Özkaplan'ın "Batı ve Batılılaşma Karşısında İsmet Özel" ve Muhammet Sani Adıgüzel'in "İsmet Özel'in Kırk Hadis Şerhi" yazıları ile pek çok isim Özel'i farklı yönleriyle değerlendirdi.

Özel sayının 'Kitabiyat" bölümünde İsmet Özel'in kitaplarıyla ilgili çok sayıda ismin inceleme ve görüşlerine yer verildi.