İspanya, 2024'te Rekor Turist Ağırlayacak

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MADRİD, 16 Ocak (Xinhua) -- İspanya Sanayi ve Turizm Bakanı Jordi Hereu, 2023 yılında 85 milyon yabancı turist ağırlayan ülkenin 2024 yılında yüzde 10'luk artışla 94 milyon turistle rekor kırdığını söyledi.

Hereu çarşamba günkü basın toplantısında turistlerin yaptığı harcamaların yüzde 16 artışla 126 milyar euroya (129,78 milyar ABD doları) ulaşarak sektörün artan ekonomik etkisini ortaya koyduğunu belirtti.

Sezon dışı turizmde önemli düzeyde artış olduğunu kaydeden bakan, yazın yoğun sezon dışında gelen yabancı turist sayısının yüzde 10'dan fazla arttığını kaydetti. Hereu kültür, gastronomi ve iç bölge destinasyonlarıyla ilgili ziyaretlerin yüzde 12,9 oranında artmasıyla geleneksel sahil bölgeleriyle ön plana çıkan İspanya turizminin daha da çeşitlendirildiğini vurguladı.

İspanya'da 2024 sonu itibarıyla 2,6 milyon kişiye istihdam sağlayan turizm sektörü tüm istihdamın yüzde 12,7'sini karşılıyor ve İspanya ekonomisinin temel taşlarından biri olmayı sürdürüyor.