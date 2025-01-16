İspanya, 2024'te Rekor Turist Ağırlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İspanya, 2024'te Rekor Turist Ağırlayacak

İspanya, 2024'te 94 milyon yabancı turistle rekor kırmayı hedefliyor. Turizm geliri arttı.

16.01.2025 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MADRİD, 16 Ocak (Xinhua) -- İspanya Sanayi ve Turizm Bakanı Jordi Hereu, 2023 yılında 85 milyon yabancı turist ağırlayan ülkenin 2024 yılında yüzde 10'luk artışla 94 milyon turistle rekor kırdığını söyledi.

Hereu çarşamba günkü basın toplantısında turistlerin yaptığı harcamaların yüzde 16 artışla 126 milyar euroya (129,78 milyar ABD doları) ulaşarak sektörün artan ekonomik etkisini ortaya koyduğunu belirtti.

Sezon dışı turizmde önemli düzeyde artış olduğunu kaydeden bakan, yazın yoğun sezon dışında gelen yabancı turist sayısının yüzde 10'dan fazla arttığını kaydetti. Hereu kültür, gastronomi ve iç bölge destinasyonlarıyla ilgili ziyaretlerin yüzde 12,9 oranında artmasıyla geleneksel sahil bölgeleriyle ön plana çıkan İspanya turizminin daha da çeşitlendirildiğini vurguladı.

İspanya'da 2024 sonu itibarıyla 2,6 milyon kişiye istihdam sağlayan turizm sektörü tüm istihdamın yüzde 12,7'sini karşılıyor ve İspanya ekonomisinin temel taşlarından biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İspanya, Ekonomi, Güncel, turist, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya, 2024'te Rekor Turist Ağırlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım’la arasındaki para alışverişini böyle anlattı Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:40 Yabancı VAR kararı sonrası MHK’da iki istifa Yabancı VAR kararı sonrası MHK'da iki istifa
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:21:32. #1.12#
SON DAKİKA: İspanya, 2024'te Rekor Turist Ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.