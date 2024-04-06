İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden STK çalışanları için konuştu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı'na (World Central Kitchen-WCK) bağlı 7 çalışanın İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili "Ne STK çalışanları öldürülmeyi ne de herhangi bir ülke katledilmeyi hak ediyor." dedi.
Sanchez, İspanya'nın Bask özerk bölgesinde 21 Nisan'da yapılacak yerel parlamento seçimleri öncesinde partisinin (Sosyalist İşçi Partisi) Vitoria kentindeki mitinginde konuştu.
Hafta başında Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar'a yaptığı ziyaretleri anımsatan Sanchez, "İsrail ve Filistin meselesinde İspanya'nın takındığı tutumun çok açık olduğunu, birçok ülke tarafından da saygı duyulduğunu ve takdir edildiğini" söyledi.
İsrail'in Filistin'deki saldırılarını "katliam" diye tanımlayan İspanya Başbakanı, "Ne STK çalışanları öldürülmeyi ne de herhangi bir ülke katledilmeyi hak ediyor." ifadesini kullandı.
Sanchez, Filistin devletinin tüm haklarıyla uluslararası toplumda tanınması ve iki devleti çözümün sadece İspanya'nın bir girişimi olmadığını, Birleşmiş Milletlerin de aynı görüşte olduğunu savunarak, İspanya hükümetinin Filistin devletini kısa zamanda tanıyacağını yineledi.
İspanya'da iktidarda oldukları günden bu yana "ekonomi, istihdam, birlikte yaşam, insan hakları, sosyal politikalar, kadın ve erkek arasında gerçek eşitlik ve barış için çalıştıklarını" anlatan Sanchez, "Bugün dünyada barış bayrağını yükseltmek ne kadar önemlidir?" diye sordu. Sanchez, "Bizim yaptıklarımızı devam ettirmek için İspanya hükümeti Filistin'in tam bir devlet olarak tanınmasını destekleyecektir ve elbette Orta Doğu'da barış için çalışacaktır." diye konuştu.
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