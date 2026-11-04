İspanya'da 69 kişinin can verdiği tren kazasının ardından ikinci istifa - Son Dakika
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İspanya'da 69 kişinin can verdiği tren kazasının ardından ikinci istifa

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İspanya\'da 69 kişinin can verdiği tren kazasının ardından ikinci istifa
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İspanya'da 28 Ekim'de Toledo yakınlarında iki hızlı trenin çarpışması sonucu 69 kişi hayatını kaybettiği kazanın ardından ikinci istifa geldi. Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanının ardından demir yolu altyapısından sorumlu kamu kuruluşu ADIF Başkanı Luis Pedro Marco de la Pena istifa etti.

İspanya'da 69 kişinin hayatını kaybettiği iki hızlı trenin çarpışmasının ardından, Ulaştırma Bakanlığına bağlı demir yolu altyapı kuruluşu ADIF'in başkanı Luis Pedro Marco de la Pena istifa etti.

İSPANYA'DA İKİNCİ İSTİFA

Toledo kenti yakınlarında 28 Ekim'de meydana gelen hızlı tren kazasının ardından İspanya'da ikinci istifa geldi.

Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago'nun dün istifa etmesinin ardından, bugün de demir yolu altyapısından sorumlu kamu kuruluşu ADIF'in Başkanı Luis Pedro Marco de la Pena istifa etti.

De la Pena, Puente'nin yerine geçici olarak Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı olarak atanan mevcut Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo'ya istifasını sundu.

De la Pena, 2 yıldır ADIF'in başkanlığı görevini yürütüyordu.

İSPANYA'DAKİ TREN KAZALARI

İspanya'da bu yıl içinde 2 büyük hızlı tren kazası oldu. İlki, 18 Ocak'ta Kurtuba kentinin Adamuz ilçesinde raydan çıkan bir hızlı trenin neden olduğu kazada 46 kişi ölmüştü.

Toledo'nun Urda ve Los Yebenes ilçeleri arasında 28 Ekim'de iki hızlı trenin çarpıştığı kazada da 69 kişi hayatını kaybetmişti.

Madrid-Sevilla yüksek hızlı hattında seyreden bir Renfe AVE treni, LZB sinyalizasyon sisteminin bilgisayar arızası nedeniyle rayda durmuş olan bir Iryo Frecciarossa 1000 treninin arkasına saatte yaklaşık 200 kilometre hızla çarpmıştı.

Kazaya neden olan en büyük unsur, insan hatası olarak gösterildi.

İspanya hükümeti, kazanın ardından demir yolu ulaşımında güvenliği artıran ek tedbirler aldı.

Kaynak: AA
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