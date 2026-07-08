İspanya'da Aşırı Sıcaklar ve Yangınlar

İspanya, yaz döneminin termometrelerin 43 dereceye kadar ulaştığı ikinci aşırı sıcak hava dalgası ve binlerce hektarlık alanın kül olmasına neden olan orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin güncel verilerine göre, İspanya'da yanan ormanlık alan, son 2 haftada (25 Haziran'dan bu yana) yüzde 36 artış göstererek 55 bin 128 hektarı aştı.

Geçen yılın aynı dönemine oranla 2 kattan fazla ormanlık alanın kül olmasına neden olan yangınlar, mevcut durumda en çok ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesinde etkili oluyor.

Sivil Koruma ekipleri, Katalonya'da başta Barselona'nın Sentmenat ve Gava ilçeleri olmak üzere yangından etkilenen belediyelerde 6 bin kadar kişiye "kapı ile pencereleri kapalı tutarak bulundukları yerlerde kalmaları" çağrısını yaparken, bazı yerleşim yerleri ise tahliye edildi.

Karadan ve havadan yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede, bazı yollar trafiğe kapalı tutuluyor.

İspanya'da Leon ve Huelva kentleri ile Asturias bölgelerinde de ciddi risk taşıyan orman yangınlarına karşı büyük mücadele veriliyor.

Barselona'da aşırı sıcaklar rekor kırdı

Ülkede hava sıcaklıkları bazı noktalarda 43 dereceye kadar çıkarken, 40,5 dereceyi gören Barselona şehrinde "tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorunun kırıldığı" açıklandı.

Katalonya meteoroloji servisi Meteocat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 30 Temmuz 2024'te kaydedilen ve 112 yıllık tarihsel serideki en yüksek değer olan 40 derecenin bugün aşıldığını duyurdu.