İspanya'da Binlerce Kişi Katalanlara Af Çıkartılmasını Protesto Etti

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İspanya'da aşırı sağ ve sağ görüşlü 20 kadar derneğin çağrısıyla başkent Madrid'in merkezinde toplanan binlerce kişi, ayrılıkçı Katalanlara af çıkartılması için girişimlerde bulunan azınlık sol koalisyon hükümetini protesto etti.

Madrid'in Kibele Meydanı'nda (Cibeles) organize edilen eyleme katılan ve ellerinde İspanya bayrağı olan kalabalık, Başbakan Pedro Sanchez'i hedef alarak "Sanchez istifa" ve "Benim adıma değil. Ne af ne de kendi geleceğine karar verme hakkı" sloganları attı.

Gösteriye, aşırı sağcı Vox Partisi ile ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) temsilcileri de katıldı.

PP'nin Katalonya'daki eski başkanı, eski Avrupa Parlamenteri ve Vox Partisinin kurucularından Alternatif ve Özgürlük Forumu Vakfı Başkanı Alejo Vidal Quadras, yaptığı konuşmada, "İspanya tarihi karanlık bir döneminden geçiyor. İktidar, ayrılıkçı Katalanlarla anlaşarak ülkeyi aşılmaz bir çelişkiye sürükledi." dedi.

Öfkesiz Özgürlük adlı derneğin başkanı Diego Yanez, "İspanya, 10 yıl önceki ülke değil. Mevcut sol iktidar, İspanya gibi kültürel referans olan bir ülkeyi, tecavüzcülerle yolsuzluklarla işgalcilerle geriye götürdü." diye konuştu.

Süreç

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve sol partilerin ittifakından oluşan Sumar, Kasım 2023'te azınlık koalisyon hükümeti kurarken, Meclis'ten güvenoyu alabilmek için ayrılıkçı Katalan, Bask ve Galiçya bölgelerinin siyasi partilerinden destek almıştı.

Meclis'te temsilcileri bulunan Katalonya için Birlik (Junts) ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partileri hükümete destek için af yasasının çıkarılmasını şart koşmuştu.

Afla ilgili ilk hazırlanan yasa tasarısı, Junts'un yetersiz olduğu gerekçesiyle karşı çıkmasıyla 30 Ocak'ta Meclis'teki oylamada reddedilmişti.

Başbakan Pedro Sanchez'in "herhangi bir değişiklik olmayacak" açıklamalarına rağmen Junts'un bastırmalarıyla genişletilen af yasa tasarısı, bu hafta Adalet Komisyonunda kabul edilerek, 14 Mart'ta tekrar oylanmak üzere Meclis Genel Kuruluna geri gönderilmişti.

Toplamda 372 kişiyi kapsaması öngörülen söz konusu yasa tasarısıyla 1 Kasım 2011-13 Kasım 2023 tarihlerinde Katalonya'da ayrılıkçı faaliyetlerinden dolayı hüküm giyen ya da haklarında yasal süreç devam eden tüm siyasetçiler ve STK liderleri affedilecek.

Ayrılıkçı Katalanların affını yasal olarak daha fazla garantiye alan tasarıda, ilk şeklinden farklı olarak "terörizm, vatana ihanet ve kamu mallarını kötüye kullanma (kişisel kazanç olmadıkça)" suçları da affa dahil olurken, terörizmle ilgili suçlarda İspanya Ceza Hukuku yerine Avrupa Birliği mahkemeleri yasaları uygulanacak.

İspanya'da muhalefetteki sağ ve aşırı sağ görüşlü partiler bu tasarıyı "ihanet", "hukuk devletinin yıkılması", "demokrasinin yara alması", "eşitlik ilkesinin ortadan kalkması", iktidardaki PSOE ise "Katalonya'da birlikte yaşamın tekrardan sağlanması" olarak yorumluyor.

Yasa tasarısının 14 Mart'ta Meclis'te kabul edildikten sonra ana muhalefetteki PP'nin çoğunlukta olduğu Senatoya gönderilmesi öngörülüyor.

İspanya'dan ayrılmak isteyen Katalanlara yönelik affın parlamentodaki siyasi süreç gereği ancak mayıs sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor.