İspanya'da Büyük Orman Yangınları

17.08.2025 00:59
İspanya'da 50'den fazla orman yangını sürüyor, 4 bin kişi tahliye oldu. Yangınlarla mücadele devam ediyor.

Tarihindeki en büyük orman yangınları ile mücadele eden İspanya'da ülkenin kuzeyinden güneyine 50'den fazla noktada alevler kontrol dışı devam ederken, tahliye edilen 4 binden fazla kişi geceyi dışarıda geçirecek.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin yerel yönetim kaynaklarına dayandırarak verdiği haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Kastilya ve Leon'da 25, Galiçya'da 14, Asturias'da 12 ve güneydeki Extremadura bölgesi başta olmak üzere toplamda 50'den fazla noktada orman yangınları devam ediyor.

Galiçya'da Ourense, Kastilya ve Leon'da Leon ve Zamora, Asturias'da Somiedo Doğal Parkı ve Extremadura'da Plasencia en büyük yangınların olduğu bölgeler olarak öne çıkıyor.

Yerel yönetim kaynaklarından verilen bilgilerde Kastilya ve Leon'da 3 bin 250 kişinin halen geceyi evlerinin dışında geçireceği bildirildi.

Günlerdir yangınlarla mücadele eden Galiçya bölgesinde de şu ana kadar 47 bin hektardan fazla alanın yandığı belirtildi.

Ourense çevresini etkileyen yangınlardan dolayı halen yüzlerce kişi spor salonları, barınma yerleri ya da dost ve akrabalarında geceyi geçiriyor.

Güneydeki Extremadura bölgesinde de Caceres kentine bağlı Jarilla ilçesinde 200 kişinin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu arada Başbakan Pedro Sanchez, orman yangınlarından en çok etkilenen Galiçya'nın Ourense ve Kastilya ile Leon'un Leon kentlerine 17 Ağustos pazar günü ziyaretlerde bulunacak.

İspanya'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına İspanya Askeri Acil Yardım (UME) birimleri ve Avrupa Birliği'nden gönderilen uçaklar da destek veriyor.

Portekiz

Diğer yandan ağustos ayı başından itibaren alarm durumunda yangınlarla mücadele eden Portekiz'de de mevcut durumda 8'i büyük olmak üzere 78 noktada alevlerin aktif olduğu bildirildi.

Portekiz Sivil Savunma Kurumu, ülke genelinde 5 bin 148 itfaiyecinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını, 42 hava ve 305 kara aracının da destek verdiğini duyurdu.

Kaynak: AA

