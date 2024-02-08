İspanya\'da Çiftçilerin Yol Kapatma Eylemi Devam Ediyor

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İspanya'da üçüncü gününe giren çiftçilerin yol kapatma eylemi ülkenin farklı bölgelerinde trafiği felç etmeye devam etti.

Çiftçilerin protestolarında özellikle Katalonya bölgesinde ilk iki güne nazaran yoğunluk azalsa da Sevilya, Ciudad Real, Huesca, Burgos, Salamanca, Zaragoza, Badajoz, Palencia, Avila, Vitoria, Cuenca kentleri ile Navarra bölgesinde traktörlerle yollar kapatıldı.

Eylemcilerin zaman zaman jandarma ve polis ile gerginlik yaşadığı da görüldü.

Ülkede tedarik ve dağıtım ağının yavaşlamasına neden olan eylemden dolayı açıklama yapan süpermarket zincirlerinin bağlı olduğu Asedas adlı dernek, gösteri yapma hakkına saygı duyduklarını ancak tır ve kamyonların serbest dolaşımına izin verilmesi gerektiğini aksi takdirde ileriki günlerde marketlerde ürün bulmanın zorlaşacağını duyurdu.

Tarım sektörünün önde gelen sendikalarından Asaja, COAG ve UPA'nın destek verdiği protestolarda çiftçiler, Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikası'nda değişiklikler yapılmasında ısrar ediyor.

Çiftçiler, 21 Şubat'ta başkent Madrid'de büyük bir eylem yapma çağrılarını sürdürüyor.

İspanya'da tarladan çıkan limon yüzde 880 artışla raflarda yerini alıyor

Diğer yandan çiftçilerin protesto sebeplerindeki önceliklerden biri olan ve Başbakan Pedro Sanchez'in de "yasaları güçlendirme ve kontrol yapmayı" vadettiği, tarladan marketlere kadar olan gıda zincirindeki yüksek fiyat artışları tartışılmaya başlandı.

COAG adlı sendikanın verilerine göre, İspanya'da tarladan çıkış fiyatı kilogram başına 0,20 sent olan limon yüzde 880 olan en yüksek artışla 1,96 avroya raflarda yerini buluyor.

Gıda zincirinde en fazla fiyat artışının olduğu diğer ürünler ise şöyle sıralanıyor: Muz yüzde 733 (0,27 sentten 2,25 avroya), patates yüzde 472 (0,32 sentten 1,83 avroya), sarımsak yüzde 456 (1,18 avrodan 6,56 avroya), lahana yüzde 435 (0,34 sentten 1,82 avroya), brokoli yüzde 428 (0,54 sentten 2,85 avroya), portakal yüzde 426 (0,39 sentten 2,05 avroya).