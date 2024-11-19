İspanya'da Düzensiz Göçmenlere Yeni Kolaylıklar - Son Dakika
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İspanya'da Düzensiz Göçmenlere Yeni Kolaylıklar

İspanya, 900 bin düzensiz göçmene oturum ve çalışma izni sağlayacak düzenlemeyi onayladı.

19.11.2024 18:48
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İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, üç yılda 900 bin düzensiz göçmene oturum ve çalışma izni verilmesini kolaylaştıran düzenlemeyi kabul etti.

Bakanlar Kurulunda onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 6 ay içinde yürürlüğe girmesi öngörülen Yabancı Yasası'ndaki yeni düzenlemeye göre, ülkede yaşayan düzensiz göçmenlerin oturma ve çalışma izni alma şartları kolaylaştırılıyor.

Katılım, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz, yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle ülkede mevcut durumdaki yabancı işçilerin kalmalarının sağlanması, yeni işçilerin cezbedilmesi ve kayıt dışı ekonominin azaltmasının amaçlandığını belirterek, "13 yıldır yürürlükte olan Yabancı Yasası'nda en kapsamlı ve en iddialı düzenlemeyi yaptık." dedi.

İspanya'nın sosyal ve ekonomik refahını koruyabilmek için yılda 250 ila 300 bin yabancı işçiye ihtiyacı olduğunu kaydeden Saiz, "Oturum ve çalışma izinlerinde prosedürler basitleştirildi, mükerrerlikler kaldırıldı ve daha fazla hukuki dayanaklara tabi tutuldu. Bu düzenleme, mafyayla mücadelenin yanı sıra dolandırıcılık ve hak ihlallerine karşı önlem alma bakımında önemli bir adım olacaktır." şeklinde konuştu.

Saiz, yapılan düzenlemeyle gelecek 3 yılda 900 bin kişinin çalışma ve oturum izni almasının öngörüldüğünü, bu zamana kadar düzensiz göçmenlerin oturum izni alabilmeleri için gerekli olan 3 yıllık sürenin de 2 yıla indirildiğini kaydetti.

Yeni düzenleme ile ayrıca iş arama ve geçici iş vizeleri 3 aydan 1 yıla çıkarılırken, geçici ikametten sonra uzun dönem ikamet için ülkeyi terk edip yeni vize ile geri gelme zorunluğu da kalktı.

Kaynak: AA

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