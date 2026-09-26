İspanya'da ölümcül kazaların ikisinden biri alkol veya uyuşturucudan kaynaklanıyor - Son Dakika
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İspanya'da ölümcül kazaların ikisinden biri alkol veya uyuşturucudan kaynaklanıyor

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21. Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi'nde uzmanlar ülkelerindeki çalışmaları değerlendirdi. İspanya'da ölümcül kazaların ikisinden birinin alkol, uyuşturucu ya da psikoaktif ilaçlardan kaynaklandığı, Mısır'da antik mumyaların sanal otopsiyle incelendiği belirtildi.

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu 21. Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi'ne katılan farklı ülkelerden uzmanlar, adli tıp alanında kendi ülkelerindeki çalışmaları değerlendirdi.

İspanya Ulusal Toksikoloji Enstitüsü Başkanı Dr. Jorge Gonzalez Fernandez, AA muhabirine, bu tip organizasyonlar sayesinde farklı ülkelerin işbirliği yaptığını belirterek bu işbirliğinin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

İspanya'da alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanımına ilişkin her yıl çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Fernandez, şöyle konuştu:

"Kaç trafik kazası alkol ve uyuşturucudan kaynaklandı, bunları araştırıyoruz. Amacımız hem halka farkındalık kazandırmak hem de uyuşturucu ve alkole bağlı trafik kazalarının oluşmasını engellemek. Ayrıca amacımız bu bağlamda uluslararası farkındalığı artırmak. Uluslararası bir bakışla uyuşturucunun da alkol gibi ölçülmesi gerektiğine yönelik tekniklerden bahsediyoruz. İspanya'daki ölümcül kazalarda iki kazadan biri alkol, uyuşturucu ya da psikoaktif ilaçlardan kaynaklanıyor. Bu konuda farkındalığı artırmak istiyoruz."

Kongrede son dönem teknolojileri konuşuldu

Mısır Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi Arap Adli Bilimler ve Toksikoloji Birliği Başkanı Prof. Dr. Dina A. Shokry, kongrede çok farklı multidisipliner alandan katılımcıların adalete hizmet ettiğini ve son dönem teknolojilerin konuşulduğunu kaydetti.

Shokry, Mısır'da adli radyolojiye ilişkin önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek antik Mısır mumyalarının adli görüntüleme ve sanal otopsisine yönelik yeni teknolojiler kullanılarak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Balkan Adli Bilimler Akademisi (BAFS) Başkanı Prof. Dr. Yanko Georgiev Kolev de kongrenin bilimsel alanda çok yüksek bir kalitede olduğunu vurguladı.

Tüm Balkan ülkelerinin adli tıp alanında sıkı bir işbirliği içerisinde çalıştığına işaret eden Kolev, şöyle devam etti:

"Kendi içimizde çok keyifli şekilde çalışıyoruz. Politik açıdan da durum fena değil. Adli bir durumda iletişime geçebiliyoruz. Bulgaristan ve Türkiye kapsamında yine Romanya, Sırbistan ile toplantılarımız oluyor. Birbirimizden haberdar olarak çalışıyoruz, deneyim paylaşıyoruz. Aynı zamanda bu tür oturumlara gençler de katılıyor ve kendilerinden daha yetkin profesörlerden eğitim alıyorlar. Özellikle genç neslin bu tür organizasyonlara katılması çok önemli."

Kaynak: AA
TeknolojiAdli TıpİspanyaSağlıkGüncelMısırSon Dakika

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