İspanya'da San Fermin Festivali Başladı - Son Dakika
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İspanya'da San Fermin Festivali Başladı

İspanya'nın Pamplona kentinde, geleneksel San Fermin Festivali başladı. Festival, Pamplona belediye binasının balkonundan ateşlenen fişekle başladı ve bu yıl dans grubuna adandı. Festivalin açılışında Filistin'e destek verildiği görüldü. Festival kapsamında toplam 514 kültür-sanat etkinliği düzenlenecek ve en büyük özelliği olan boğa koşuları yarın başlayacak. Güvenlik kurallarına uymayanlara para cezası verilebiliyor ve festival dolayısıyla Pamplona nüfusu 1 milyonun üzerine çıkıyor.

06.07.2024 14:01
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İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinde, insanların boğalarla birlikte sokakta koşmalarıyla ünlü San Fermin Festivali başladı.

Geleneksel olarak Pamplona belediye binasının balkonundan ateşlenen fişekle başlayan festival, bu yıl kentte 75 yıllık geçmişi olan "Duguna Iruneko Dantzariak" dans grubuna adandı.

"Pamplonalılar, yaşasın San Fermin" sloganıyla balkondan ateşlenen fişekle birlikte, belediye meydanını tıklım tıklım dolduran, festivalin ruhuna özgü beyaz pantolon ve atlet giyen binlerce kişi, ellerindeki kırmızı fularları boyunlarına takarak 14 Temmuz'a kadar sürecek festivalin başlamasını kutladı.

Festivalin açılışı sırasında meydanda Filistin bayrağı açılarak, Filistin'e destek verildiği de görüldü.

Pamplona Belediyesi, festival kapsamında toplam 514 kültür-sanat etkinliği düzenleneceğini açıkladı.

Festivalin en büyük özelliği olan ve "Encierro" olarak adlandırılan, insanların akşam arenada matador karşısına çıkarılacak boğalarla birlikte sokakta yaptığı koşuların ilki yarın başlayacak.

Güvenlik kurallarına uymayanlara 3 bin avroya kadar para cezası verilebiliyor

Kent merkezinde 875 metrelik güzergahta yapılacak boğa koşularında, 1910'dan bu yana sonuncusu 2009'da olmak üzere 16 kişi, boğadan aldığı boynuz darbelerinden hayatını kaybetmişti.

Kurallar gereği 6 boğa ve 6 öküz ile yapılan koşuya katılmak için sağlıklı ve 18 yaşından büyük olmak gerekirken, güvenlik kurallarına uymayanlara 3 bin avroya kadar para cezası verilebiliyor.

Aralarında Anadolu Ajansı'nın da olduğu, 15 farklı ülkeden 430'dan fazla gazetecinin akredite olduğu San Fermin Festivali dolayısıyla normalde 196 bin olan Pamplona nüfusu 1 milyonun üzerine çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da San Fermin Festivali Başladı - Son Dakika

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