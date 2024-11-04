İspanya\'da Sel Felaketi: 217 Ölü

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VALENSİYA, 4 Kasım (Xinhua) -- İspanya'nın doğu ve güneydoğusundaki Valensiya, Castilla-La Mancha ve Endülüs bölgelerinde büyük yıkıma yol açan ve 217 kişinin ölümüne neden olan sel felaketi, ülkeyi derinden sarsmaya devam ediyor. Pazar günü itibarıyla çok sayıda kişiden hala haber alınamıyor.