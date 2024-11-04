VALENSİYA, 4 Kasım (Xinhua) -- İspanya'nın doğu ve güneydoğusundaki Valensiya, Castilla-La Mancha ve Endülüs bölgelerinde büyük yıkıma yol açan ve 217 kişinin ölümüne neden olan sel felaketi, ülkeyi derinden sarsmaya devam ediyor. Pazar günü itibarıyla çok sayıda kişiden hala haber alınamıyor.
Son Dakika › Güncel › İspanya'da Sel Felaketi: 217 Ölü - Son Dakika
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