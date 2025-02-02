İspanya'da Sosyal Haklar İçin Gösteri - Son Dakika
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İspanya'da Sosyal Haklar İçin Gösteri

CCOO ve UGT sendikaları, sosyal haklar için 46 şehirde protesto düzenledi, Meclis'in kararlarını eleştirdi.

02.02.2025 17:16
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İspanya'nın iki büyük işçi sendikası, İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CCOO) ve Çalışanlar Genel Birliği (UGT), "sosyal haklar partiler üstüdür" sloganıyla 46 şehirde gösteri düzenledi.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin 22 Ocak'ta sunduğu, emekli maaşlarında ve asgari ücrette artış, toplu ulaşım araçlarının fiyatlarında indirim, sosyal yardıma muhtaç kişilere yapılan yardımların uzatılması, Valensiya'daki sel felaketi mağdurlarına yardım gibi sosyal içerikli bazı önlemleri de içeren kanun hükmündeki kararnamenin Meclis'te reddedilmesi ülke genelinde protesto edildi.

Madrid ve Barselona başta olmak üzere 46 kentte meydanlara dökülen CCOO ve UGT üyeleri, azınlık koalisyon hükümetinin hazırladığı ve "torba yasa" olarak Meclis'e sunduğu kararnamelerin reddedilmesi ve sonrasında yaşanan siyasi tartışmalardan dolayı başta muhalefetteki sağ partiler olmak üzere tüm siyasi partileri hedef aldı.

"Sosyal haklar partiler üstüdür" mesajı veren söz konusu iki sendikadan yayımlanan ortak manifestoda, "İnsanlar ve onların hakları, siyasi partilerin aralarındaki mücadelenin veya bazı siyasi partilerin çıkarlarının esiri olamaz." ifadesi kullanıldı.

Manifestoda, 10 milyondan fazla emeklinin, 2 milyon kadar asgari ücretlinin, Valensiya'daki sel felaketi mağdurlarının, toplu ulaşım kullanan 20 milyondan fazla kişinin ve sosyal yardım alan yoksul ailelerin Meclis'te engellenen kararnamelerden dolayı zor durumda olduğuna dikkati çekildi.

"Siyasi çıkarlara odaklı kısa vadeli anlaşmazlıklar Meclis'i itibarsızlaştırıp, demokratik kurumlar üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor." denilen manifestoda, bu kararnamelerin acil olarak çıkarılması istendi.

İspanya'da azınlık koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren ayrılıkçı Katalonya için Birlik (Junts) partisinin muhalefette sağ ve aşırı sağ partilerle birlikte "hayır" oyu kullanmasından dolayı söz konusu kararnameler 22 Ocak'ta Meclis'te reddedilmişti.

Başbakan Pedro Sanchez, sadece 7 milletvekili olan Junts ile uzun süren müzakerelerin ardından 28 Ocak'ta anlaşma sağlandığını açıklayarak, kanun hükmündeki kararnamelerin olduğu yeni bir paketin tekrardan Meclis'e gönderilmek üzere Bakanlar Kurulu'nda kabul edildiğini duyurmuştu.

İspanya Meclisi'nde bu hafta içinde kabul edilmesi beklenen yeni pakete, Junts dışında ana muhalefetteki Halk Partisi'nin de (PP) bu kez "evet" oyu vermesi bekleniyor.

İspanya'da koalisyon hükümeti, Junts ile anlaşamaması nedeniyle 2025 yılı bütçesini de henüz Meclis'e getiremedi.

Kaynak: AA

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