İspanya'da Tarihi Güneş Tutulması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya'da Tarihi Güneş Tutulması

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, 114 yıl aradan sonra ilk kez güneş tutulmasını gözlemleyecek. Acil durum önlemleri alındı.

İspanya, 114 yıl aradan sonra ülkede ilk kez bu gece gözlemlenecek güneş tutulmasına hazırlanıyor.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, güneş tutulması yerel saatle 20.30'da ülkenin kuzeybatısında başlayacak ve dakikalar içinde Akdeniz ve Balear Adaları'na doğru yayılacak.

Ay'ın gölgesinde kalan kısımlarda sıcaklığın da 5 derece düşmesi bekleniyor.

Ay'ın Güneş'i kademeli olarak örtmesi ve ortaya çıkarması yaklaşık 2 saat sürecek olsa da, İspanya üzerinde tam tutulma süresi iki dakikadan az olacak.

Ayrıca Grönland, İzlanda ve Portekiz'in küçük bir kısmından da tam tutulma gözlemlenebilecek.

Bu, 1999'dan bu yana Orta veya Batı Avrupa'dan görülebilen ilk tam güneş tutulması olurken İspanya'dan görülebilen son tam güneş tutulması ise 1912 yılında gerçekleşmişti.

Ülkede Ağustos 2027 ve Ocak 2028'de yine tam güneş tutulmalarının gözlemlenmesi bekleniyor.

Trafik ve acil durum endişesi

Güneş tutulmasını gözlemlemek için çok sayda kişinin seyahat etmesinin, ülkenin yol ve acil durum sistemi üzerinde alışılmadık bir baskı oluşturması bekleniyor.

İspanya ulaştırma yetkilileri, bugün için özel önlemler aldı ve vatandaşları, güneş tutulmasının görüleceği güzergahta yer alan bölgelerde özel araçla gereksiz seyahatlerden kaçınmaya çağırdı.

Yetkililer, yollarda sürücülerin araçlarını aniden durdurması ve araçlarından güneş tutulmasını izlemeye veya fotoğraflamaya çalışmasıyla ilgili endişeli olduklarını belirtti.

Orman yangınları riski

İspanya Meteoroloji Ajansı, ülkede orman yangını riskinin "çok yüksek ya da aşırı yüksek" seviyede olduğunu duyurdu.

Yetkililer, halka ateş yakmamaları, mangal yapmamaları, sigara izmaritlerini atmamaları ve yangına neden olabilecek cam veya diğer nesneleri ortada bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu, ayrıca birçok doğal alan da kullanıma kapatıldı.

Yerel basında, güneş tutulmasını gözlemlemek için açık alanlara gidecek olanlardan da yangın çıkmasına neden olacak davranışlardan kaçınmaları istendi.

Kaynak: AA

Güneş Tutulması, Güvenlik, İspanya, Güncel, Güneş, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da Tarihi Güneş Tutulması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’dan Golan Tepeleri’ne İsrail İzni Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni
İstanbul’da jammer’lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı İstanbul'da jammer'lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking’i ilgilendiren teklif TBMM’de: İzin belgesi şartı geliyor Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor
Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı
Beykoz’da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü Beykoz'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in savcılıktaki savunması ortaya çıktı: “Öcalan“ sloganını bakın nasıl savundu UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in savcılıktaki savunması ortaya çıktı: "Öcalan" sloganını bakın nasıl savundu

18:12
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki..
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
18:09
Bahçeli’den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
17:32
Yeni Parti mi CHP mi İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
17:16
Mahmud Abbas Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Mahmud Abbas Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
17:04
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı Müge’yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
15:58
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi
MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 18:45:07. #7.12#
SON DAKİKA: İspanya'da Tarihi Güneş Tutulması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.