 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İspanya'da Turist Sayısı 84 Milyonu Aştı - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya'da Turist Sayısı 84 Milyonu Aştı

İspanya Endüstri ve Turizm Bakanı Jordi Hereu, 2023 yılında ülkeye gelen turist sayısının 84 milyonu aştığını ve bunun şimdiye kadarki en yüksek sayı olduğunu açıkladı. Kovid-19 salgını öncesinde 2019'da ulaşılan en fazla turist sayısının yüzde 1 kadar arttığını belirten Bakan Hereu, 2022'ye kıyasla yüzde 19'luk bir artış gerçekleştiğini ifade etti. Ayrıca 2023'te toplam turizm gelirinin 108 milyar avronun üzerine çıktığı ve 2024 yılında da turist sayısında ve turizm gelirinde rekor beklediklerini söyledi. Madrid'in ise 2026 yılından itibaren Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacağı ve bu durumun ekonomiye büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

İspanya\'da Turist Sayısı 84 Milyonu Aştı
21.01.2024 - 17:47,  Güncelleme: 17:54
Abone Ol

İspanya Endüstri ve Turizm Bakanı Jordi Hereu, 2023 yılında ülkeye gelen turist sayısının 84 milyonu aştığını ve bunun şimdiye kadarki en yüksek sayı olduğunu bildirdi.

Basına açıklama yapan Hereu, Kovid-19 salgını öncesinde, 2019 yılında ulaşılan en fazla turist sayısının 2023'te yüzde 1 kadar arttığını, 2022'ye kıyasla ise yüzde 19'luk artış gerçekleştiğini ifade etti.

İstatistiklere göre, ülkeyi şimdiye kadar ziyaret eden en fazla turist sayısının 2019'da 83,5 milyon olduğuna işaret eden Bakan Hereu, bu sayının 2023'te aşıldığını ve 84 milyona çıktığını vurguladı.

Bakan Hereu ayrıca 2023'te toplam turizm gelirinin de 108 milyar avronun üzerine çıktığını, geçen yıllara göre kıyaslama yapıldığında 2019'un yüzde 17,4, 2022'nin de yüzde 23,8 üzerinde olduğunu dile getirdi.

İspanyol Bakan, çok özel bir dış faktör olmaması halinde 2024 yılında da turist sayısında ve turizm gelirinde rekor beklediklerine dikkati çekti.

Turizmle ilgili resmi ve net verilerin gelecek hafta Ulusal İstatistik Enstitüsünce (INE) duyurulacağı bilgisi verildi.

Madrid 2026'dan itibaren Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak

Diğer yandan, Madrid'in 2026 yılından itibaren Formula 1 yarışlarının takvimine gireceği ve resmi açıklamanın 23 Ocak'ta yapılacağı bildirildi.

Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Ayuso, "Madrid, dünyanın en iyi Formula 1 pistine sahip olacak." dedi. Formula 1 yarışlarının Madrid ekonomisine 4,5 milyar avroluk katkı ve 8 bin 200 kişiye iş imkanı sağlayacağı, ayrıca yarışların olacağı tarihte 800 bin turistin gelmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İspanya, Madrid, turist, Turizm, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da Turist Sayısı 84 Milyonu Aştı - Son Dakika


09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi

Son Dakika
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
05:25 Gaziantep'te Market İşletmecisi Eniştesi Tarafından Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:48:09. #1.12#
SON DAKİKA: İspanya'da Turist Sayısı 84 Milyonu Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement